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В сборной Украины с "ошибкой" встретили последнего легионера (видео)

Фото: Артем Довбик прилетел в сборную после результативного матча за "Рому" (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Андрей Костенко

Все 25 футболистов, которых Сергей Ребров вызвал в национальную сборную на матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии, прибыли в расположение команды.

Сборные Украины и Бельгии встретятся в плей-офф Лиги наций УЕФА за право играть в дивизионе A. Поединки состоятся 20 марта в испанской Мурсии (номинально домашний для Украины) и 23 марта в бельгийском Генке. Начало обеих встреч в 21:45.

"Сине-желтые" с 13 марта работают на сборах в испанском Бенидорме. Сначала тренировки и занятия под руководством Сергея Реброва и его помощников проводили футболисты национальной команды, которые играют в клубах УПЛ. К ним временно присоединились 10 футболистов молодежной сборной.

Приезд легионеров ожидался начиная с 16 марта. Первыми прибыли нападающий греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук и голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин.

"Второй волной" к сборной присоединились полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков и "англичане" - Максим Таловеров, Илья Забарный, Егор Ярмолюк и Виталий Миколенко.

Последними присоединились три футболиста, чьи команды проводили матчи в воскресенье вечером: полузащитник английского "Арсенала" Александр Зинченко, вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин и нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик.

Александр Зинченко (фото: УАФ)

Анатолий Трубин (фото: УАФ)

Последнего работники сборной решили встретить в аэропорту креативно. Написали на табличке фамилию игрока с ошибкой, которую когда-то допустили в "Роме": "Ciao, Artem Dobvik!".

Футболист не сдержал улыбку, когда это увидел. Шутку оценил.

Таким образом на сборах в Испании собрались все 25 футболистов команды.

Вратари:

  • Андрей Лунин ("Реал", Испания)
  • Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)
  • Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Защитники:

  • Николай Матвиенко ("Шахтер")
  • Ефим Конопля ("Шахтер")
  • Валерий Бондарь ("Шахтер")
  • Алексей Сыч ("Карпаты")
  • Богдан Михайличенко ("Полесье")
  • Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия)
  • Илья Забарный ("Борнмут", Англия),
  • Максим Таловеров ("Плимут", Англия)

Полузащитники:

  • Николай Шапаренко ("Динамо")
  • Виталий Буяльский ("Динамо")
  • Андрей Ярмоленко ("Динамо")
  • Георгий Судаков ("Шахтер")
  • Егор Назарина ("Шахтер")
  • Алексей Гуцуляк ("Полесье")
  • Александр Назаренко ("Полесье")
  • Иван Калюжный ("Александрия")
  • Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)
  • Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)
  • Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)

Нападающие:

  • Артем Довбик ("Рома", Италия)
  • Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)
  • Владислав Ванат ("Динамо")

Если случится какая-то неожиданность, к команде в любой момент готовы присоединиться игроки из резервного списка:

  • Денис Попов ("Динамо")
  • Владислав Кабаев ("Динамо")
  • Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия)
  • Александр Сваток ("Остин", США)
  • Дмитрий Крыськив ("Шахтер")
  • Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)

 

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