ua en ru
Чт, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Збірна України провела перше тренування в Іспанії: замість легіонерів викликали дев'ять нових гравців (фото)

Бенідорм, Четвер 13 березня 2025 19:21
UA EN RU
Збірна України провела перше тренування в Іспанії: замість легіонерів викликали дев'ять нових гравців (фото) Фото: Перше тренування в Іспанії (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

13 березня збірна України в іспанському Бенідормі розпочала підготовку до матчів плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.

Поки у Іспанії під керівництвом Сергія Реброва та його тренерського штабу працюють лише футболісти з УПЛ. Легіонери приєднаються до команди після матчів своїх клубів.

Поєдинки Ліги націй відбудуться 20 березня в іспанській Мурсії (номінально домашній для України) та 23 березня в бельгійському Генку. Початок обох зустрічей о 21:45.

Посівши друге місце у групі B1 Ліги націй, "синьо-жовті" вийшли у плей-офф за право грати у дивізіоні A. Суперником стала збірна Бельгії, яка в свою чергу фінішувала третьою у групі А2.

До основного списку національної команди ввійшли 25 виконавців, ще шість гравців потрапили до резервного.

Збірна України провела перше тренування в Іспанії: замість легіонерів викликали дев'ять нових гравців (фото)

Склад збірної України

Воротарі:

  • Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)
  • Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)
  • Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники:

  • Микола Матвієнко ("Шахтар")
  • Юхим Конопля ("Шахтар")
  • Валерій Бондар ("Шахтар")
  • Олексій Сич ("Карпати")
  • Богдан Михайліченко ("Полісся")
  • Віталій Миколенко ("Евертон", Англія)
  • Ілля Забарний ("Борнмут", Англія),
  • Максим Таловєров ("Плімут", Англія)

Півзахисники:

  • Микола Шапаренко ("Динамо")
  • Віталій Буяльський ("Динамо")
  • Андрій Ярмоленко ("Динамо")
  • Георгій Судаков ("Шахтар")
  • Єгор Назарина ("Шахтар")
  • Олексій Гуцуляк ("Полісся")
  • Олександр Назаренко ("Полісся")
  • Іван Калюжний ("Олександрія")
  • Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)
  • Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія)
  • Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)

Нападники:

  • Артем Довбик ("Рома", Італія)
  • Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)
  • Владислав Ванат ("Динамо")

Резервний список

  • Денис Попов ("Динамо")
  • Владислав Кабаєв ("Динамо")
  • Георгій Бущан ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія)
  • Олександр Сваток ("Остін", США)
  • Дмитро Криськів ("Шахтар")
  • Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)

Збірна України провела перше тренування в Іспанії: замість легіонерів викликали дев'ять нових гравців (фото)

Аби налагодити повноцінний тренувальний процес, до 16 березня з головною командою країни працюватимуть дев'ять футболістів молодіжної збірної.

Список футболістів довикликаних на тренувальний збір:

Воротарі:

  • Руслан Нещерет ("Динамо")
  • Георгій Єрмаков ("Олександрія")

Захисники:

  • Тарас Михавко ("Динамо")
  • Костянтин Вівчаренко ("Динамо")

Півзахисники:

  • Валентин Рубчинський ("Динамо")
  • Володимир Бражко ("Динамо")
  • Максим Брагару ("Динамо")
  • Борис Крушинський ("Полісся")
  • Олександр Яцик ("Зоря")

Нападник:

  • Ігор Краснопір ("Карпати")

Збірна України провела перше тренування в Іспанії: замість легіонерів викликали дев'ять нових гравців (фото)

Збірна України провела перше тренування в Іспанії: замість легіонерів викликали дев'ять нових гравців (фото)

(Фото: УАФ)

Раніше повідомили, що Зінченко вразив УЄФА фантастичним голом у Лізі чемпіонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергій Ребров Футбол Ліга націй
NEWS
Kill-зона. Чому РФ каже про "прорив кордону" в Сумській області й що там відбувається
Kill-зона. Чому РФ каже про "прорив кордону" в Сумській області й що там відбувається
DAILY
ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції
Уляна Безпалько, Юлія Акимова ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції