Збірна України провела перше тренування в Іспанії: замість легіонерів викликали дев'ять нових гравців (фото)
13 березня збірна України в іспанському Бенідормі розпочала підготовку до матчів плей-офф Ліги націй проти Бельгії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
Поки у Іспанії під керівництвом Сергія Реброва та його тренерського штабу працюють лише футболісти з УПЛ. Легіонери приєднаються до команди після матчів своїх клубів.
Поєдинки Ліги націй відбудуться 20 березня в іспанській Мурсії (номінально домашній для України) та 23 березня в бельгійському Генку. Початок обох зустрічей о 21:45.
Посівши друге місце у групі B1 Ліги націй, "синьо-жовті" вийшли у плей-офф за право грати у дивізіоні A. Суперником стала збірна Бельгії, яка в свою чергу фінішувала третьою у групі А2.
До основного списку національної команди ввійшли 25 виконавців, ще шість гравців потрапили до резервного.
Склад збірної України
Воротарі:
- Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)
- Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)
- Дмитро Різник ("Шахтар")
Захисники:
- Микола Матвієнко ("Шахтар")
- Юхим Конопля ("Шахтар")
- Валерій Бондар ("Шахтар")
- Олексій Сич ("Карпати")
- Богдан Михайліченко ("Полісся")
- Віталій Миколенко ("Евертон", Англія)
- Ілля Забарний ("Борнмут", Англія),
- Максим Таловєров ("Плімут", Англія)
Півзахисники:
- Микола Шапаренко ("Динамо")
- Віталій Буяльський ("Динамо")
- Андрій Ярмоленко ("Динамо")
- Георгій Судаков ("Шахтар")
- Єгор Назарина ("Шахтар")
- Олексій Гуцуляк ("Полісся")
- Олександр Назаренко ("Полісся")
- Іван Калюжний ("Олександрія")
- Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)
- Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія)
- Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)
Нападники:
- Артем Довбик ("Рома", Італія)
- Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)
- Владислав Ванат ("Динамо")
Резервний список
- Денис Попов ("Динамо")
- Владислав Кабаєв ("Динамо")
- Георгій Бущан ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія)
- Олександр Сваток ("Остін", США)
- Дмитро Криськів ("Шахтар")
- Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)
Аби налагодити повноцінний тренувальний процес, до 16 березня з головною командою країни працюватимуть дев'ять футболістів молодіжної збірної.
Список футболістів довикликаних на тренувальний збір:
Воротарі:
- Руслан Нещерет ("Динамо")
- Георгій Єрмаков ("Олександрія")
Захисники:
- Тарас Михавко ("Динамо")
- Костянтин Вівчаренко ("Динамо")
Півзахисники:
- Валентин Рубчинський ("Динамо")
- Володимир Бражко ("Динамо")
- Максим Брагару ("Динамо")
- Борис Крушинський ("Полісся")
- Олександр Яцик ("Зоря")
Нападник:
- Ігор Краснопір ("Карпати")
(Фото: УАФ)
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