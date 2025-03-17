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Циганков та "англійці" приєднались до збірної: відео з розташування команди

Бенідорм, Понеділок 17 березня 2025 12:25
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Циганков та "англійці" приєднались до збірної: відео з розташування команди Фото: Максим Таловєров вперше представляє в збірній англійський "Плімут" (x.com/Argyle)
Автор: Андрій Костенко

Вже майже всі українські футболісти, що виступають в закордонних чемпіонатах, приєднались до національної команди в Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Української асоціації футболу.

Збірні України та Бельгії зустрінуться в плей-офф Ліги націй УЄФА за право грати у дивізіоні A. Поєдинки відбудуться 20 березня в іспанській Мурсії (номінально домашній для України) та 23 березня в бельгійському Генку. Початок обох зустрічей о 21:45.

"Синьо-жовті" з 13 березня працюють на зборах в іспанському Бенідормі. Тренування та заняття під керівництвом Сергія Реброва та його помічників проводять футболісти національної команди, які грають в клубах УПЛ. До них тимчасово приєдналися 10 футболістів молодіжної збірної.

Приїзд легіонерів очікувався починаючи з 16 березня. Першими прибули нападник грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук та голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін.

Циганков та &quot;англійці&quot; приєднались до збірної: відео з розташування команди

Віктор Циганков (фото: УАФ)

"Другою хвилею" до збірної приєднались півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков та "англійці" – Максим Таловєров, Ілля Забарний, Єгор Ярмолюк та Віталій Миколенко.

Таким чином, з 10-ти легіонерів, яких викликав Ребров поза командою наразі залишаються троє. Це воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін, півзахисник лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко та нападник італійської "Роми" Артем Довбик. Їхні команди провели свої матчі вечором 16 березня, тому прибуття футболістів очікується трохи пізніше.

До слова, Довбик прислухався до критики Раньєрі та забив ювілейний гол в Серії А.

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