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Збірна Уругваю зійшлася навкулачки з фанами, зірка АПЛ під ударом, поліція бездіяла: відео

Фото: Дарвін Нуньєс завжди в епіцентрі подій на полі та поза ним (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Збірна Колумбії здолала національну команду Уругваю в півфіналі Копа Амеріка-2024, але подальші події затьмарили цікавий футбольний поєдинок. Після фінального свистка уругвайські футболісти побилися з колумбійськими вболівальниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox Soccer.

Другий півфінал турніру вийшов украй пристрасним. Колумбійська команда мінімально перемогла з голом Лерми, але емоції вирували на полі та трибунах усі 90 хвилин.

Після завершення поєдинку виконавці збірної Уругваю раптово кинулися на одну з трибун і влаштували сутичку з колумбійськими вболівальниками. Особливо відзначився нападник англійського "Ліверпуля" Дарвін Нуньєс, який і "прописав" сам, і отримав удар у голову від невідомого.

Причина сутички з'ясувалася доволі швидко. Капітан "селесте" Хосе Марія Хіменес розповів, що фанати збірної Колумбії атакували родини уругвайських футболістів на одному зі секторів стадіону. Як наслідок, Нуньєс, Араухо та інші побігли на трибуни рятувати близьких, зокрема дітей.

"Не було жодного поліцейського. Вони з'явилися через півгодини. А ми зіткнулися там із небезпекою для наших людей. Я сподіваюся, що організатори змагань надалі будуть трохи обережнішими з родинами та вболівальниками на стадіонах", – заявив Хіменес.

 

 

 

 

 

 

 

До слова, напередодні збірна Аргентини здолала Канаду в 1/2 фіналу Копа Амеріка-2024.

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