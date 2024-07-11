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Копа Амеріка: Колумбія мінімально здолала Уругвай та вийшла у фінал турніру

Шарлотт, Четвер 11 липня 2024 10:24
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Копа Амеріка: Колумбія мінімально здолала Уругвай та вийшла у фінал турніру Фото: "Кав'ярники" святкують вихід у фінал (x.com/FCFSeleccionCol)
Автор: Антон Федорців

Збірна Колумбії здобула непросту перемогу над національною командою Уругваю в 1/2 фіналу Кубка Америки-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Копа Амеріка-2024, 1/2 фіналу

Уругвай – Колумбія – 0:1

Гол: Лерма, 39

Вилучення: Муньйос, 45+1 (К, друга жовта картка)

У першій половині переконливіше виглядала уругвайська збірна. Зокрема, двічі на перспективних позиціях опинявся Нуньєс. Утім, в обох випадках нападник англійського "Ліверпуля" не влучив у рамку воріт.

Натомість "кав'ярники" скористалися ледь не першою нагодою забити. Допоміг колумбійцям стандарт – кутовий з правого флангу. Хамес навісив на дальню стійку, де Лерма протиснув оборонця і головою поцілив у ближній кут.

Перед перервою Колумбію підвів Муньйос. Він після ігрового зіткнення не придумів нічого кращого, ніж ліктем вдарити в живіт Угарте. Арбітр прогнозовано залишив команду Нестора Лоренсо в меншості.

Увесь другий тайм "селесте" фактично провисіли на воротах Варгаса. Збірна Уругваю довела володіння м'ячем до 75%, завдала 8 ударів у напрямку воріт Колумбії, але так і не змогла зрівняти рахунок. Отже, "кав'ярники" зустрінуться з Аргентиною у фіналі.

До слова, напередодні збірна Аргентини здолала Канаду в 1/2 фіналу Копа Амеріка-2024.

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