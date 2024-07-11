RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Уругвая подралась с фанами, звезда АПЛ под ударом, полиция бездействовала: видео

Фото: Дарвин Нуньес всегда в эпицентре событий на поле и вне его (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Колумбии одолела национальную команду Уругвая в полуфинале Копа Америка-2024, но дальнейшие события омрачили интересный футбольный поединок. После финального свистка уругвайские футболисты схлестнулись с колумбийскими болельщиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox Soccer.

Второй полуфинал турнира получился крайне страстным. Колумбийская команда минимально победила с голом Лермы, но эмоции бушевали на поле и трибунах все 90 минут.

После завершения поединка исполнители сборной Уругвая внезапно бросились на одну из трибун и устроили стычку с колумбийскими болельщиками. Особо отличился нападающий английского "Ливерпуля" Дарвин Нуньес, который и "прописал" сам, и получил удар в голову от неизвестного.

Причина столкновений выяснилась довольно быстро. Капитан "селесте" Хосе Мария Хименес рассказал, что фанаты сборной Колумбии атаковали семьи уругвайских футболистов на одном из секторов стадиона. В результате Нуньес, Араухо и другие побежали на трибуны спасать близких, в том числе детей.

"Не было ни одного полицейского. Они появились полчаса спустя. А мы столкнулись там с опасностью для наших людей. Я надеюсь, что организаторы соревнований в дальнейшем будут немного осторожнее с семьями и болельщиками на стадионах", – заявил Хименес.

 

 

 

 

 

 

 

К слову, накануне сборная Аргентины одолела Канаду в 1/2 финала Копа Америка-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Фанаты