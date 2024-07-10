Збірна Аргентини впевнено здолала Канаду в півфіналі Копа Амеріка: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Копа Амеріка-2024, 1/2 фіналу

Аргентина – Канада – 2:0

Голи: Альварес, 22, Мессі, 51

"Альбіселесте" повели в рахунку в середині першої половини. Забитим м'ячем відзначився Альварес. Нападник після передачі Де Пауля з глибини вискочив на побачення з Крепо та холоднокровно переграв голкіпера.

Подвоїли перевагу аргентинці на старті другого тайму. Після прориву правим флангом із м'ячем на лінії штрафного опинився Фернандес і пробив низом. А перед воротарем Мессі в хокейному стилі вдало підставив ногу та закінчив гольову мовчанку на турнірі.

Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" тепер оформив 109 голів у футболці національної команди. Чемпіон світу провів за збірну Аргентини 186 матчів. Дебютував він за "альбіселесте" ще в серпні 2005-го.

Аргентина стала першим фіналістом Копа Амеріка. Другий учасник вирішального поєдинку визначиться в ніч проти четверга. У рамках 1/2 фіналу збірна Колумбії зустрінеться з національною командою Уругваю.