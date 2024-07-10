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Збірна Аргентини впевнено здолала Канаду в півфіналі Копа Амеріка: відео

Іст-Резерфорд, Середа 10 липня 2024 09:59
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Збірна Аргентини впевнено здолала Канаду в півфіналі Копа Амеріка: відео Фото: Ліонель Мессі завоював із партнерами путівку до фіналу (copaamerica.com)
Автор: Антон Федорців

Національна команда Аргентини переграла збірну Канади та стала першим фіналістом Кубка Америки-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Копа Амеріка-2024, 1/2 фіналу

Аргентина – Канада – 2:0

Голи: Альварес, 22, Мессі, 51

"Альбіселесте" повели в рахунку в середині першої половини. Забитим м'ячем відзначився Альварес. Нападник після передачі Де Пауля з глибини вискочив на побачення з Крепо та холоднокровно переграв голкіпера.

Подвоїли перевагу аргентинці на старті другого тайму. Після прориву правим флангом із м'ячем на лінії штрафного опинився Фернандес і пробив низом. А перед воротарем Мессі в хокейному стилі вдало підставив ногу та закінчив гольову мовчанку на турнірі.

Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" тепер оформив 109 голів у футболці національної команди. Чемпіон світу провів за збірну Аргентини 186 матчів. Дебютував він за "альбіселесте" ще в серпні 2005-го.

Аргентина стала першим фіналістом Копа Амеріка. Другий учасник вирішального поєдинку визначиться в ніч проти четверга. У рамках 1/2 фіналу збірна Колумбії зустрінеться з національною командою Уругваю.

До слова, напередодні Іспанія переграла збірну Франції в півфіналі Євро-2024.

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Збірна Аргентини
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