ua en ru
Чт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Збірна Уругваю зійшлася навкулачки з фанами, зірка АПЛ під ударом, поліція бездіяла: відео

Шарлотт, Четвер 11 липня 2024 11:52
UA EN RU
Збірна Уругваю зійшлася навкулачки з фанами, зірка АПЛ під ударом, поліція бездіяла: відео Фото: Дарвін Нуньєс завжди в епіцентрі подій на полі та поза ним (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Збірна Колумбії здолала національну команду Уругваю в півфіналі Копа Амеріка-2024, але подальші події затьмарили цікавий футбольний поєдинок. Після фінального свистка уругвайські футболісти побилися з колумбійськими вболівальниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox Soccer.

Другий півфінал турніру вийшов украй пристрасним. Колумбійська команда мінімально перемогла з голом Лерми, але емоції вирували на полі та трибунах усі 90 хвилин.

Після завершення поєдинку виконавці збірної Уругваю раптово кинулися на одну з трибун і влаштували сутичку з колумбійськими вболівальниками. Особливо відзначився нападник англійського "Ліверпуля" Дарвін Нуньєс, який і "прописав" сам, і отримав удар у голову від невідомого.

Причина сутички з'ясувалася доволі швидко. Капітан "селесте" Хосе Марія Хіменес розповів, що фанати збірної Колумбії атакували родини уругвайських футболістів на одному зі секторів стадіону. Як наслідок, Нуньєс, Араухо та інші побігли на трибуни рятувати близьких, зокрема дітей.

"Не було жодного поліцейського. Вони з'явилися через півгодини. А ми зіткнулися там із небезпекою для наших людей. Я сподіваюся, що організатори змагань надалі будуть трохи обережнішими з родинами та вболівальниками на стадіонах", – заявив Хіменес.

До слова, напередодні збірна Аргентини здолала Канаду в 1/2 фіналу Копа Амеріка-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фанати
NEWS
У чому унікальність нинішньої спеки та коли стане прохолодніше: пояснення Укргідрометцентру
У чому унікальність нинішньої спеки та коли стане прохолодніше: пояснення Укргідрометцентру
DAILY
Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться