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Сборная Уругвая подралась с фанами, звезда АПЛ под ударом, полиция бездействовала: видео

Шарлотт, Четверг 11 июля 2024 11:52
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Сборная Уругвая подралась с фанами, звезда АПЛ под ударом, полиция бездействовала: видео Фото: Дарвин Нуньес всегда в эпицентре событий на поле и вне его (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Колумбии одолела национальную команду Уругвая в полуфинале Копа Америка-2024, но дальнейшие события омрачили интересный футбольный поединок. После финального свистка уругвайские футболисты схлестнулись с колумбийскими болельщиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox Soccer.

Второй полуфинал турнира получился крайне страстным. Колумбийская команда минимально победила с голом Лермы, но эмоции бушевали на поле и трибунах все 90 минут.

После завершения поединка исполнители сборной Уругвая внезапно бросились на одну из трибун и устроили стычку с колумбийскими болельщиками. Особо отличился нападающий английского "Ливерпуля" Дарвин Нуньес, который и "прописал" сам, и получил удар в голову от неизвестного.

Причина столкновений выяснилась довольно быстро. Капитан "селесте" Хосе Мария Хименес рассказал, что фанаты сборной Колумбии атаковали семьи уругвайских футболистов на одном из секторов стадиона. В результате Нуньес, Араухо и другие побежали на трибуны спасать близких, в том числе детей.

"Не было ни одного полицейского. Они появились полчаса спустя. А мы столкнулись там с опасностью для наших людей. Я надеюсь, что организаторы соревнований в дальнейшем будут немного осторожнее с семьями и болельщиками на стадионах", – заявил Хименес.

К слову, накануне сборная Аргентины одолела Канаду в 1/2 финала Копа Америка-2024.

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