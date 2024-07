Сборная Уругвая подралась с фанами, звезда АПЛ под ударом, полиция бездействовала: видео

Второй полуфинал турнира получился крайне страстным. Колумбийская команда минимально победила с голом Лермы, но эмоции бушевали на поле и трибунах все 90 минут.

После завершения поединка исполнители сборной Уругвая внезапно бросились на одну из трибун и устроили стычку с колумбийскими болельщиками. Особо отличился нападающий английского "Ливерпуля" Дарвин Нуньес, который и "прописал" сам, и получил удар в голову от неизвестного.

Причина столкновений выяснилась довольно быстро. Капитан "селесте" Хосе Мария Хименес рассказал, что фанаты сборной Колумбии атаковали семьи уругвайских футболистов на одном из секторов стадиона. В результате Нуньес, Араухо и другие побежали на трибуны спасать близких, в том числе детей.

"Не было ни одного полицейского. Они появились полчаса спустя. А мы столкнулись там с опасностью для наших людей. Я надеюсь, что организаторы соревнований в дальнейшем будут немного осторожнее с семьями и болельщиками на стадионах", – заявил Хименес.

Uruguay players hav entered the stands and fight has broken out between fans and players pic.twitter.com/XRbte2ibiy — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 11, 2024

Другие ngle of the fight that broke out in the stands between Uruguay players and fans



(Via @the_bonnfire ) pic.twitter.com/omgb60s4O6 — FOX Soccer (@FOXSoccer )