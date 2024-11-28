Збірна України зберегла становище в рейтингу ФІФА: яке місце в команди Реброва

Національна команда України втрималася в топ-25 найсильніших збірних планети за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

"Синьо-жовті" залишилися на 25-й позиції в класифікації ФІФА. Збірна України опустилася на цю сходинку в жовтні після 24-го місце на початку осені.

У листопаді підопічні Сергія Реброва зіграли два поєдинки. Українська національна команда розійшлася миром із Грузією (1:1) та перемогла Албанію (2:1). "Синьо-жовті" мають в активі 1554.94 пункти. Поруч із головною командою розташувалися збірні Еквадору (1560.13 балів), Республіки Корея (1585.45) і Австрії (1589.84)

Найближчий суперник України – збірна Бельгії – зазнала регресу в межах топ-10. "Червоні дияволи" втратили дві позиції та опинилися на 8-му місці. Навесні команди зустрінуться в плей-офф Ліги націй за місцем у Дивізіоні A.

Лідером рейтингу ФІФА залишається збірна Аргентини. До топ-5 потрапили національні команди Франції, Іспанії, Англії та Бразилії. Прогрес місяця продемонструвала збірна Нігеру, що пішла вгору на 9 сходинок (122-ге місце).

Україна в рейтингу ФІФА

Система ранжувань національних команд запроваджена в 1993 році. Тоді ж зафіксували найнижчу позицію "синьо-жовтих" в історії – 132-ге місце (вересень 1993-го).

Класифікація пережила дві великі реформи (2006, 2018). Після останніх змін впровадили рейтинг Ело – ключового показника ранжування провідних шахістів світу. З того часу збірна України не піднімалася вище 22-го місця.

У другій десятці класифікації національна команда стабільно перебувала після виходу в чвертьфінал ЧС-2006. Пікова позиція збірної України – 11-та сходинка (лютий 2007-го).