Сборная Украины сохранила положение в рейтинге ФИФА: какое место у команды Реброва

Национальная команда Украины удержалась в топ-25 сильнейших сборных планеты по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

"Сине-желтые" остались на 25-й позиции в классификации ФИФА. Сборная Украины опустилась на эту строчку в октябре после 24-го места в начале осени.

В ноябре подопечные Сергея Реброва сыграли два поединка. Украинская национальная команда разошлась миром с Грузией (1:1) и победила Албанию (2:1). "Сине-желтые" имеют в активе 1554.94 пункта. Рядом с главной командой расположились сборные Эквадора (1560.13 баллов), Республики Корея (1585.45) и Австрии (1589.84).

Ближайший соперник Украины – сборная Бельгии – подверглась регрессу в пределах топ-10. "Красные дьяволы" потеряли две позиции и оказались на 8-м месте. Весной команды встретятся в плей-офф Лиги наций по месту Дивизиона A.

Лидером рейтинга ФИФА остается сборная Аргентины. В топ-5 попали национальные команды Франции, Испании, Англии и Бразилии. Прогресс месяца продемонстрировала сборная Нигера, пошедшая вверх на 9 ступенек (122-е место).

Украина в рейтинге ФИФА

Система ранжирования национальных команд была введена в 1993 году. Тогда же зафиксировали самую низкую позицию "сине-желтых" в истории – 132-е место (сентябрь 1993-го).

Классификация пережила две большие реформы (2006, 2018). После последних изменений ввели рейтинг Эло – ключевой показатель ранжирования ведущих шахматистов мира. С этого времени сборная Украины не поднималась выше 22-го места.

Во второй десятке классификации национальная команда стабильно находилась после выхода в четвертьфинал ЧМ-2006. Пиковая позиция сборной Украины – 11-е место (февраль 2007-го).