Поганий хороший результат. Як збірна України єдиний раз Бельгії протистояла

Національна команда України зустрінеться зі збірною Бельгії в плей-офф за місце в Дивізіоні A Ліги націй.

У Старому світі складно знайти збірні, з якими українські футболісти ніколи не перетиналися. З переважною більшістю національних команд "синьо-жовті" різних поколінь зустрічалися в кваліфікаційних турнірах до чемпіонатів світу та Європи. З кимось – лише в спарингах.

Донедавна збірних, із якими Україна ніколи не грала, було три. Та влітку короткий список із гордими Гібралтаром і Ліхтенштейном покинула збірна Бельгії. Зі спадкоємцями Поля ван Хімста, Жана-Марі Пфаффа та Енцо Шифо "синьо-жовті" зустрілися на чемпіонаті Європи.

Перед фінальним туром групового етапу Євро-2024 українці та бельгійці мали по 3 очки. Теоретично обидві команди могла влаштувати нічия, але лише за умови перемоги однієї зі збірних у паралельному протистоянні Румунії та Словаччини. Зрештою, і підопічні Реброва, і "червоні дияволи" передусім бажали не пропустити.

Тренерський штаб здивував вибором нестандартної схеми через втрату низки виконавців через травми. Очікувано в старті з'явилися три центрбеки та геть сенсаційно – відразу два форварди. Задум виявився непоганим, адже Яремчук і Довбик уміло йшли в пресинг ще біля володінь Кастельса.

Дует нападників і першим потурбував голкіпера. Яремчук розім'яв того з-за меж штрафного, а другий пробив поруч зі стійкою. Перед цим Лукаку не зміг переграти Трубіна після передачі Де Брюйне. Пізніше не влучили в рамку Теат і той же Де Брюйне. Натомість Судаков із меж штрафного пробив у руки Кастельсу перед перервою.

Збірна Бельгії спробувала зачинити "синьо-жовтих" на власній половині зі стартом другого тайму. Команда Доменіко Тедеско намагалася навантажувати редути України. Кілька разів упевнено зіграв на лінії Трубін, але в більшості випадків випади бельгійців блокували оборонці.

Під завісу же зустрічі Бельгія притиснулася до власних воріт. Однак, команда Реброва кілька нагод вирвати перемогу не реалізувала. Найреальніший момент у доданий арбітром час змарнував Судаков, який з лінії штрафного пробив передбачувано для Кастельса.

Нульова нічия задовольнила всіх, окрім збірної України. Румуни зі словаками прогнозовано розписали нічийний сценарій, а за унікальної ситуації з однаковою кількістю очок для всіх команд (по 4) четвертими зайвими стали "синьо-жовті". Щоправда, трійко інших вилетіли вже в 1/8 фіналу.

Безбарвний виступ Бельгії на Євро-2024 став прологом до Ліги націй. "Червоні дияволи" виглядали геть непереконливо та цілком могли закінчити змагання прямим вильотом із Дивізіону A. Фактично рятівною для команди Тедеско стала виїзна нічия проти збірної Італії (2:2), коли бельгійці відігралися в більшості.

Тепер "синьо-жовті" матимуть дві спроби, щоб здолати бельгійський бар'єр. Номінально домашній поєдинок збірної України запланований на 20 березня. Натомість матч-відповідь на полі національної команди Бельгії зіграють 23 березня.