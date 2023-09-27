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Збірна України вирішила бойкотувати ЧС-2024 з пляжного футболу: яка причина

Дубаї, Середа 27 вересня 2023 11:14
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Збірна України вирішила бойкотувати ЧС-2024 з пляжного футболу: яка причина Фото: "Синьо-жовті" вибороли одну з чотирьох путівок від Європи (Facebook/Асоціація пляжного футболу України)
Автор: Антон Федорців

Асоціація пляжного футболу України відмовилася відпускати збірну на чемпіонат світу-2024 через участь у змаганнях збірної Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

"Синьо-жовті" пропустять Мундіаль в ОАЕ. Українська команда добровільно відмовилася від виступів через незгоду з допуском білоруських спортсменів.

Збірна України завоювала одну з чотирьох путівок від Європи на ЧС-2024. Разом із українцями на форум також кваліфікувалися Білорусь, Італія і Португалія. Асоціація звернулася до ФІФА та керівної організації в пляжному футболі – Beach Soccer Worldwide – щодо відсторонення білорусів.

Утім, аргументи про представництво країни-союзниці РФ у воєнній агресії проти України на футбольних чиновників не подіяли. Вони не тільки відмовилися накласти бан на збірну Білорусі. Її пляжні футболісти ще й змагатимуться без жодних обмежень – з прапором, гімном та іншими символами.

Напередодні УЄФА несподівано повернув до змагань юнацькі команди з Росії. Відтепер збірні U-17 зможуть знову виступати на міжнародній арені. Таке рішення союз мотивував турботою про неповнолітніх футболістів.

До слова, англійська Футбольна асоціація відреагувала на рішення УЄФА відмовою грати проти збірних Росії.

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