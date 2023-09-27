Збірна України вирішила бойкотувати ЧС-2024 з пляжного футболу: яка причина

Асоціація пляжного футболу України відмовилася відпускати збірну на чемпіонат світу-2024 через участь у змаганнях збірної Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

"Синьо-жовті" пропустять Мундіаль в ОАЕ. Українська команда добровільно відмовилася від виступів через незгоду з допуском білоруських спортсменів.

Збірна України завоювала одну з чотирьох путівок від Європи на ЧС-2024. Разом із українцями на форум також кваліфікувалися Білорусь, Італія і Португалія. Асоціація звернулася до ФІФА та керівної організації в пляжному футболі – Beach Soccer Worldwide – щодо відсторонення білорусів.

Утім, аргументи про представництво країни-союзниці РФ у воєнній агресії проти України на футбольних чиновників не подіяли. Вони не тільки відмовилися накласти бан на збірну Білорусі. Її пляжні футболісти ще й змагатимуться без жодних обмежень – з прапором, гімном та іншими символами.

Напередодні УЄФА несподівано повернув до змагань юнацькі команди з Росії. Відтепер збірні U-17 зможуть знову виступати на міжнародній арені. Таке рішення союз мотивував турботою про неповнолітніх футболістів.