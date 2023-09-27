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Сборная Украины решила бойкотировать ЧМ-2024 по пляжному футболу: какая причина

Дубаи, Среда 27 сентября 2023 11:14
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Сборная Украины решила бойкотировать ЧМ-2024 по пляжному футболу: какая причина Фото: "Сине-желтые" завоевали одну из четырех путевок от Европы (Facebook/Ассоциация пляжного футбола Украины)
Автор: Антон Федорцив

Ассоциация пляжного футбола Украины отказалась отпускать сборную на чемпионат мира-2024 из-за участия в соревнованиях сборной Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

"Сине-желтые" пропустят Мундиаль в ОАЭ. Украинская команда добровольно отказалась от выступлений из-за несогласия с допуском белорусских спортсменов.

Сборная Украины завоевала одну из четырех путевок от Европы на ЧМ-2024. Вместе с украинцами на форум также квалифицировались Беларусь, Италия и Португалия. Ассоциация обратилась в ФИФА и руководящую организацию в пляжном футболе – Beach Soccer Worldwide – относительно отстранения белорусов.

Впрочем, аргументы о представительстве страны-союзницы РФ в военной агрессии против Украины на футбольных чиновников не возымели действия. Они не только отказались наложить бан на сборную Беларуси. Ее пляжные футболисты еще и будут соревноваться без ограничений – с флагом, гимном и другими символами.

Накануне УЕФА неожиданно вернул в соревнования юношеские команды из России. Теперь сборные U-17 смогут снова выступать на международной арене. Такое решение союз мотивировал заботой о несовершеннолетних футболистах.

К слову, английская Футбольная ассоциация отреагировала на решение УЕФА отказом играть против сборных России.

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