Сборная Украины решила бойкотировать ЧМ-2024 по пляжному футболу: какая причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

"Сине-желтые" пропустят Мундиаль в ОАЭ. Украинская команда добровольно отказалась от выступлений из-за несогласия с допуском белорусских спортсменов.

Сборная Украины завоевала одну из четырех путевок от Европы на ЧМ-2024. Вместе с украинцами на форум также квалифицировались Беларусь, Италия и Португалия. Ассоциация обратилась в ФИФА и руководящую организацию в пляжном футболе – Beach Soccer Worldwide – относительно отстранения белорусов.

Впрочем, аргументы о представительстве страны-союзницы РФ в военной агрессии против Украины на футбольных чиновников не возымели действия. Они не только отказались наложить бан на сборную Беларуси. Ее пляжные футболисты еще и будут соревноваться без ограничений – с флагом, гимном и другими символами.

Накануне УЕФА неожиданно вернул в соревнования юношеские команды из России. Теперь сборные U-17 смогут снова выступать на международной арене. Такое решение союз мотивировал заботой о несовершеннолетних футболистах.