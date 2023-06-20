Збірна України U-21 внесла зміни в заявку перед Євро-2023: хто вибув зі списку
Півзахисника "Олександрії" Миколу Михайленка через проблеми зі здоров'ям у фінальному переліку учасників чемпіонату Європи 2023 року серед 21-річних замінив тренерський штаб молодіжної збірної України на чолі з Русланом Ротанем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Хавбек зазнав травми за кілька днів до старту Євро-2023. У нього діагностували комбіноване ушкодження зв'язок колінного суглоба.
Місце Михайленка в заявці "синьо-жовтих" на турнір відійшло оборонцю одеського "Чорноморця" Володимиру Салюку. Центрбек "моряків" дебютував за молодіжку в недавньому спарингу проти Кувейту (2:0). На чемпіонаті Європи Салюк виступатиме під 8-м номером.
На груповому етапі європейської першості молоді "синьо-жовті" зіграють проти Румунії, Іспанії та Хорватії. По дві команди з чотирьох квартетів чемпіонату поборяться за три путівки на Олімпійські ігри-2024. Перший матч – 21 червня проти хорватів.
Раніше керманич національної команди Сергій Ребров розповів про ушкодження Михайла Мудрика. Вінгер "Челсі" відчув дискомфорт у литковому м'язі перед поєдинком кваліфікації до Євро-2024 проти Мальти. Утім, він разом із воротарем Трубіним, хавбеком Судаковим і нападником Ванатом приїхав до лав молодіжки.
До слова, напередодні Україна мінімально переграла збірну Мальти та закріпилася на другому місці групи C.
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