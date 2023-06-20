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Сборная Украины U-21 внесла изменения в заявку перед Евро-2023: кто выбыл из списка

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Бухарест, Вторник 20 июня 2023 11:55
Сборная Украины U-21 внесла изменения в заявку перед Евро-2023: кто выбыл из списка Фото: Руслан Ротань вынужденно заменил одного из исполнителей (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитника "Александрии" Николая Михайленко из-за проблем со здоровьем в финальном перечне участников чемпионата Европы 2023 года среди 21-летних заменил тренерский штаб молодежной сборной Украины во главе с Русланом Ротанем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Хавбек получил травму за несколько дней до старта Евро-2023. У него диагностировали комбинированное повреждение связок коленного сустава.

Место Михайленко в заявке "сине-желтых" на турнир отошло защитнику одесского "Черноморца" Владимиру Салюку. Центрбек "моряков" дебютировал за молодежку в недавнем спарринге против Кувейта (2:0). На чемпионате Европы Салюк выступит под 8-м номером.

На групповом этапе европейского первенства молодые "сине-желтые" сыграют против Румынии, Испании и Хорватии. По две команды из четырех квартетов чемпионата сразятся за три путевки на Олимпийские игры-2024. Первый матч – 21 июня против хорватов.

Ранее наставник национальной команды Сергей Ребров рассказал о повреждении Михаила Мудрика. Вингер "Челси" почувствовал дискомфорт в икроножной мышце перед поединком квалификации к Евро-2024 против Мальты. Впрочем, он вместе с вратарем Трубиным, хавбеком Судаковым и нападающим Ванатом приехал в ряды молодежки.

К слову, накануне Украина минимально обыграла сборную Мальты и закрепилась на втором месте группы C.

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Руслан Ротань Сборная Украины
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