Українська молодіжка оголосила склад на Євро-2023: відома доля Мудрика та інших

Зі списком футболістів на чемпіонат Європи 2023 року серед молодіжних команд визначився тренерський штаб збірної України U-21 на чолі з Русланом Ротанем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

До заявки на Євро-2023 серед молоді потрапили 23 виконавці. Головною інтригою залишалася потенційна участь в турнірі гравців першої збірної – воротаря Анатолія Трубіна, оборонця Іллі Забарного, півзахисника Михайла Мудрика та інших.

Ротань вирішив узяти на європейський форум Трубіна з Мудриком, а також хавбека Судакова та нападника Ваната. Найімовірніше, вони приєднаються до лав молодіжки після матчів кваліфікації до Євро-2024 першої збірної проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня). З попередньої заявки вибули Сапутін, Салюк, Драмбаєв, Алефіренко, Сігеєв і Рубчинський.

На груповому етапі європейської першості молоді "синьо-жовті" зіграють проти Румунії, Іспанії та Хорватії. По дві команди з чотирьох квартетів чемпіонату поборяться за три путівки на Олімпійські ігри-2024. Перший матч – 21 червня проти хорватів.

Заявка молодіжної збірної України на Євро-2023 (із ігровими номерами):

Воротарі: 1. Нещерет, 12. Трубін, 23. Фесюн

Захисники: 2. Вівчаренко, 3. Сирота, 4. Таловєров, 6. Сич, 13. Лях, 15. Брагару, 16. Батагов

Півзахисники: 5. Желізко, 8. Михайленко, 10. Мудрик, 14. Назаренко, 17. Бражко, 18. Криськів, 19. Очеретько, 20. Кащук, 21. Бондаренко, 22. Судаков

Нападники: 7. В'юнник, 9. Сікан, 11. Ванат