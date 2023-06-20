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Головна зірка молодіжної збірної України зазнав травми за два дні до Євро-2023

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Бухарест, Вівторок 20 червня 2023 10:16
Головна зірка молодіжної збірної України зазнав травми за два дні до Євро-2023 Фото: Михайло Мудрик (у центрі) може пропустити форум 21-річних (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик зазнав ушкодження напередодні зустрічі національної команди України проти збірної Мальти. Участь атакувального виконавця в молодіжному чемпіонаті Європи – під питанням.

Про це заявив керманич "синьо-жовтих" Сергій Ребров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Українець відчув проблеми з литковим м'язом на тренуванні першої збірної у понеділок. У вівторок стан вінгера покращився, але перед поєдинком проти острів'ян Мудрик знову відчув дискомфорт.

"Тому під великим питанням його участь у Євро-2023. Вважаю, йому вирішувати, він дуже хоче поїхати. У наступних матчах, якщо він відновиться, то допоможе нашій збірній", – розповів Ребров.

Мудрик після двох тижнів у лавах головної команди повинен був приєднатися до української молодіжки. Груповий етап чемпіонату серед 21-річних для "синьо-жовтих" розпочнеться 21 червня поєдинком проти хорватських однолітків. Разом із вінгером "Челсі" з національної команди до молодіжки повинні були переїхати воротар Трубін, хавбек Судаков і нападник Ванат.

У червні Мудрик вийшов в основі збірної України на спаринг проти Німеччини та матч кваліфікації до Євро-2024 проти Північної Македонії. У першому поєдинку він записав до свого активу асист, а в другому оформив 2 результативні передачі.

До слова, напередодні Україна мінімально переграла збірну Мальти та закріпилася на другому місці групи C.

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