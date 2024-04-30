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Збірна України розгромила Китай у битві лідерів на хокейному ЧС-2024

Вільнюс, Вівторок 30 квітня 2024 14:45
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Збірна України розгромила Китай у битві лідерів на хокейному ЧС-2024 Фото: "Синьо-жовті" відсвяткували третю перемогу поспіль (iihf.com)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України з хокею здобула впевнену перемогу над збірною Китаю в черговій зустрічі чемпіонату світу в Дивізіоні IB.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіон світу-2024, Дивізіон IB, 3-й тур

Україна – Китай – 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Шайби: Мережко, 02:08, 57:46, Пересунько, 09:46, 37:04, Пангелов-Юлдашев, 11:33, Ворона, 13:18, Лялька, 23:38, 42:11, Денискін, 51:06

"Синьо-жовті" зуміли швидко відкрити рахунок. Після двох обертів секундної стрілки Мережко опинився наодинці перед голкіпером і в дотик замкнув передачу Ворони з-за воріт. До середини стартового періоду подвоїв перевагу збірної України Пересунько, який реалізував вихід віч-на-віч із воротарем.

До кінця першої 20-хвилинки команда Дмитра Христича відзначилася ще двічі. Спершу Пангелов-Юлдашев із лівої зони вкидання технічно поклав шайбу під дальню стійку. А потім Ворона зіграв на добиванні після кидка Мережка та сейву голкіпера.

У другому періоді "синьо-жовті" відзначилися ще двічі. Закріпив перевагу збірної України Лялька майстерним кидком із центральної зони після передачі Сисака. Під завісу ж ігрового відрізку дубль оформив Пересунько, який відправив шайбу в незахищений сектор воріт Китаю.

На старті фінальної 20-хвилинки до нього приєднався Лялька, замкнувши в дотик передачу Кривошапкіна від лівого борту. У середині періоду до побиття китайців приєднався Денискін, зігравши на "п'ятаку" після штовханини перед воротами. Під завісу зустрічі Мережко за гри 4 на 4 влучив у дев'ятку з гострого кута. Доповнив перемогу "синьо-жовтих" другим шатаутом поспіль воротар Захарченко.

Хокейна збірна України на ЧС-2024

Раніше "синьо-жовті" здобули впевнені перемоги над збірними Естонії (8:0) та Нідерландів (4:0). Тепер в активі команди Христича 9 очок.

Наздогнати збірну України ввечері намагатиметься господарка турніру – Литва. Балтійці зустрінуться зі збірною Нідерландів (19:30 за київським часом). Раніше литовські хокеїсти перемогли іспанців (3:0) та естонців (6:1).

Україна проведе ще два поєдинки на чемпіонаті світу. 1 травня "синьо-жовті" протистоятимуть Іспанії, а 3 травня зустрінуться з Литвою. Із шести команд у Дивізіон IA підніметься лише переможець секстету.

До слова, раніше "Сокіл" виграв фінал чемпіонату України проти "Кременчука".

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