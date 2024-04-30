Сборная Украины разгромила Китай в битве лидеров на хоккейном ЧМ-2024

Национальная команда Украины по хоккею одержала уверенную победу над сборной Китая в очередной встрече чемпионата мира в Дивизионе IB.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпион мира-2024, Дивизион IB, 3-й тур

Украина – Китай – 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Шайбы: Мережко, 02:08, 57:46, Пересунько, 09:46, 37:04, Пангелов-Юлдашев, 11:33, Ворона, 13:18, Лялька, 23:38, 42:11, Денискин, 51:06

"Сине-желтые" сумели быстро открыть счет. После двух оборотов секундной стрелки Мережко оказался наедине перед голкипером и замкнул передачу Вороны из-за ворот. К середине стартового периода удвоил преимущество сборной Украины Пересунько, реализовавший выход один на один с вратарем.

К концу первой 20-минутки команда Дмитрия Христича отличилась еще дважды. Сначала Пангелов-Юлдашев из левой зоны вбрасывания технично уложил шайбу под дальнюю штангу. А затем Ворона сыграл на добивании после броска Мережко и сэйва голкипера.

Во втором периоде "сине-желтые" отличились еще дважды. Закрепил преимущество сборной Украины Лялька искусным броском из центральной зоны после передачи Сысака. Под занавес же игрового отрезка дубль оформил Пересунько, отправивший шайбу в незащищенный сектор ворот Китая.

На старте финальной 20-минутки к нему присоединился Лялька, замкнув в касание передачу Кривошапкина от левого борта. В середине периода к избиению китайцев присоединился Денискин, сыграв на "пятаке" после толкотни перед воротами. Под занавес встречи Мережко в игре 4 на 4 угодил в девятку с острого угла. Дополнил победу "сине-желтых" вторым шатаутом подряд вратарь Захарченко.

Хоккейная сборная Украины на ЧМ-2024

Ранее "сине-желтые" одержали уверенные победы над сборными Эстонии (8:0) и Нидерландами (4:0). Теперь в активе команды Христича 9 очков.

Догнать сборную Украины вечером попытается хозяйка турнира – Литва. Балтийцы встретятся со сборной Нидерландов (19:30 по Киеву). Ранее литовские хоккеисты победили испанцев (3:0) и эстонцев (6:1).

Украина проведет еще два поединка на чемпионате мира. 1 мая "сине-желтые" будут противостоять Испании, а 3 мая встретятся с Литвой. Из шести команд в Дивизион IA поднимется только победитель секстета.