"Сокіл" виграв дводенний матч у "Кременчука" та став чемпіоном України з хокею

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат України, плей-офф, фінал

"Кременчук" – "Сокіл" – 2:3 (1:1, 0:1, 0:1); серія – 0:4

Шайби: Лялька, 12:34, Тимченко, 53:29 – Чердак, 16:50, 47:55, Жеребко, 25:20

У стартовому періоді команди обмінялися шайбами в більшості. Першими чисельною перевагою скористалися кременчукці, коли Лялька несподіваним кидком від синьої лінії застав Дьяченка зненацька. Кияни відповіли голом Чердака, який зорієнтувався після кидка Разумова.

На початку другої 20-хвилинки "Сокіл" вийшов уперед. Це Янішевський проїхав за воротами та віддав передачу на Жеребка, а той з близької відстані переграв голкіпера. А в середині фінального періоду дубль оформив Чердак – нападник столичного гранда з лівої зони відправив шайбу під дальню стійку.

Та святкувати "соколятам" було зарано. Чергова атака РФ призвела до тривалої повітряної тривоги на Полтавщині, тож вирішальні 7+ хвилин команди змушені були зіграти вже в п'ятницю. Така пауза дозволила "Кременчуку" відновити психологічні сили, а швидка шайба Тимченка на добиванні додала наснаги боротися далі.

Утім, у фінальні хвилини "Сокіл" в обороні зіграв вкрай уважно та зберіг переможний рахунок. Кияни вп'ятнадцяте в історії стали чемпіонами України. Натомість "Кременчук" ушосте виборов "срібло" вітчизняної першості.