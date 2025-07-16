Збірна України в продовженні волейбольної Ліги націй: де і коли дивитися матч проти Нідерландів сьогодні

На якому місці "синьо-жовті" прямо зараз

Після двох ігрових тижнів наша команда посідає шосте місце у турнірній таблиці, маючи на рахунку п'ять перемог у восьми матчах.

Попри те, що на старті турніру головною метою було збереження місця в еліті, нині "синьо-жовті" мають реальні шанси потрапити до плей-офф.

Щоб пройти до Фіналу восьми, збірній України потрібно залишитися серед семи найкращих команд групового етапу. Усе вирішиться протягом третього тижня, де українці проведуть заключні чотири поєдинки.

З ким зіграють українці

Суперниками нашої команди будуть збірні Нідерландів, Італії, Сербії та Канади.

З цієї четвірки лише Італія бореться за вихід у плей-офф. А ось Канада, Нідерланди та Сербія ведуть боротьбу за виживання, що робить українську команду невеликим фаворитом у цих матчах. Водночас, досвід суперників може зіграти свою роль – усі вони неодноразово виступали на подібному рівні.

Розклад матчів збірної України:

16 липня, 14:00. Україна – Нідерланди

17 липня, 17:30. Україна – Італія

18 липня, 17:30. Україна – Сербія

20 липня, 14:00. Україна – Канада

Де дивитися матчі

Усі поєдинки збірної України транслюватимуться наживо на сайті, YouTube та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих каналах "Суспільного".