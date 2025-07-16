Збірна України в продовженні волейбольної Ліги націй: де і коли дивитися матч проти Нідерландів сьогодні

16 липня чоловіча збірна України з волейболу розпочинає третій тиждень групового етапу Ліги націй-2025. Змагання триватимуть у словенській Любляні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Після двох ігрових тижнів наша команда посідає шосте місце у турнірній таблиці, маючи на рахунку п'ять перемог у восьми матчах.
Попри те, що на старті турніру головною метою було збереження місця в еліті, нині "синьо-жовті" мають реальні шанси потрапити до плей-офф.
Щоб пройти до Фіналу восьми, збірній України потрібно залишитися серед семи найкращих команд групового етапу. Усе вирішиться протягом третього тижня, де українці проведуть заключні чотири поєдинки.
Суперниками нашої команди будуть збірні Нідерландів, Італії, Сербії та Канади.
З цієї четвірки лише Італія бореться за вихід у плей-офф. А ось Канада, Нідерланди та Сербія ведуть боротьбу за виживання, що робить українську команду невеликим фаворитом у цих матчах. Водночас, досвід суперників може зіграти свою роль – усі вони неодноразово виступали на подібному рівні.
Розклад матчів збірної України:
Усі поєдинки збірної України транслюватимуться наживо на сайті, YouTube та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих каналах "Суспільного".
Раніше писали про рекорд, який повторила жіноча збірна України за титулами волейбольної Золотої Євроліги.
Також читайте розповідь тренера Рауля Лосано про роботу з волейбольною збірною України під час війни та конфлікт з Плотницьким.