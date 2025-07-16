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Сборная Украины в продолжении волейбольной Лиги наций: где и когда смотреть матч против Нидерландов сегодня

Фото: Сборная Украины борется за выход в плей-офф (volleyballworld.com)
Автор: Андрей Костенко

16 июля мужская сборная Украины по волейболу начинает третью неделю группового этапа Лиги наций-2025. Соревнования будут проходить в словенской Любляне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

На каком месте "сине-желтые" прямо сейчас

После двух игровых недель наша команда занимает шестое место в турнирной таблице, имея на счету пять побед в восьми матчах.

Несмотря на то, что на старте турнира главной целью было сохранение места в элите, сейчас "сине-желтые" имеют реальные шансы попасть в плей-офф.

Чтобы пройти в Финал восьми, сборной Украины нужно остаться среди семи лучших команд группового этапа. Все решится в течение третьей недели, где украинцы проведут заключительные четыре поединка.

С кем сыграют украинцы

Соперниками нашей команды будут сборные Нидерландов, Италии, Сербии и Канады.

Из этой четверки лишь Италия борется за выход в плей-офф. А вот Канада, Нидерланды и Сербия ведут борьбу за выживание, что делает украинскую команду небольшим фаворитом в этих матчах. В то же время, опыт соперников может сыграть свою роль - все они неоднократно выступали на подобном уровне.

Расписание матчей сборной Украины:

  • 16 июля, 14:00. Украина - Нидерланды
  • 17 июля, 17:30. Украина - Италия
  • 18 июля, 17:30. Украина - Сербия
  • 20 июля, 14:00. Украина - Канада

Где смотреть матчи

Все поединки сборной Украины будут транслироваться вживую на сайте, YouTube и телеканале "Суспільне Спорт", а также на местных каналах "Суспільного".

Ранее писали о рекорде, который повторила женская сборная Украины по титулам волейбольной Золотой Евролиги.

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