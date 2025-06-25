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Збірна України в продовженні волейбольної Ліги націй: де і коли дивитися матч проти Франції сьогодні

Бургас, Середа 25 червня 2025 11:41
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Збірна України в продовженні волейбольної Ліги націй: де і коли дивитися матч проти Франції сьогодні Фото: Збірна України з волейболу (volleyballworld.com)
Автор: Андрій Костенко

25 червня, чоловіча збірна України з волейболу розпочинає другий тиждень групового етапу Ліги націй-2025. Змагання триватимуть у болгарському місті Бургас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

На якому місці "синьо-жовті" прямо зараз

Перший тиждень Ліги націй українці завершили з двома перемогами у чотирьох поєдинках.

Підопічні Рауля Лосано ефектно здолали збірну США (3:0), а також вирвали перемогу в драматичному матчі проти Куби (3:2). У двох інших зустрічах українці поступилися Бразилії та Ірану з однаковим рахунком - 2:3.

Наразі збірна України посідає 7-е місце у загальному заліку і перебуває в зоні виходу до плей-офф, куди пройдуть вісім найкращих Водночас турнір лише набирає обертів – попереду ще вісім матчів проти найсильніших команд світу, які традиційно підсилюють склади на вирішальних етапах.

Збірна України в продовженні волейбольної Ліги націй: де і коли дивитися матч проти Франції сьогодні

З ким зіграють українці

На етапі в Бургасі підопічним Рауля Лосано протистоятимуть збірні Франції, Туреччини, Японії та Болгарії. Розпочнуть "синьо-жовті" одразу проти французів – чинних переможців Ліги націй та олімпійських чемпіонів.

Розклад матчів збірної України:

  • 25 червня, 12:30. Україна – Франція
  • 26 червня, 18:30. Туреччина – Україна
  • 27 червня, 15:00. Україна – Японія
  • 29 червня, 19:00. Болгарія – Україна

Збірна України в продовженні волейбольної Ліги націй: де і коли дивитися матч проти Франції сьогодні

Де дивитися матчі

Усі поєдинки збірної України транслюватимуться наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих каналах "Суспільного".

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