Збірна України в продовженні волейбольної Ліги націй: де і коли дивитися матч проти Франції сьогодні
25 червня, чоловіча збірна України з волейболу розпочинає другий тиждень групового етапу Ліги націй-2025. Змагання триватимуть у болгарському місті Бургас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
На якому місці "синьо-жовті" прямо зараз
Перший тиждень Ліги націй українці завершили з двома перемогами у чотирьох поєдинках.
Підопічні Рауля Лосано ефектно здолали збірну США (3:0), а також вирвали перемогу в драматичному матчі проти Куби (3:2). У двох інших зустрічах українці поступилися Бразилії та Ірану з однаковим рахунком - 2:3.
Наразі збірна України посідає 7-е місце у загальному заліку і перебуває в зоні виходу до плей-офф, куди пройдуть вісім найкращих Водночас турнір лише набирає обертів – попереду ще вісім матчів проти найсильніших команд світу, які традиційно підсилюють склади на вирішальних етапах.
З ким зіграють українці
На етапі в Бургасі підопічним Рауля Лосано протистоятимуть збірні Франції, Туреччини, Японії та Болгарії. Розпочнуть "синьо-жовті" одразу проти французів – чинних переможців Ліги націй та олімпійських чемпіонів.
Розклад матчів збірної України:
- 25 червня, 12:30. Україна – Франція
- 26 червня, 18:30. Туреччина – Україна
- 27 червня, 15:00. Україна – Японія
- 29 червня, 19:00. Болгарія – Україна
Де дивитися матчі
Усі поєдинки збірної України транслюватимуться наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих каналах "Суспільного".
Раніше розповіли, як жіноча збірна України стартувала на ЧС з баскетболу 3х3.
Також читайте, з ким зіграє чемпіон України – "Кременчук" у хокейному єврокубку.