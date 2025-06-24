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Два матчі - дві поразки: невдалий день для України на ЧС з баскетболу 3х3

Вівторок 24 червня 2025 16:36
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Два матчі - дві поразки: невдалий день для України на ЧС з баскетболу 3х3 Україна поступилася в обох матчах на ЧС з баскетболу 3х3 (колаж: РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 24 червня, національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 провела свій перший ігровий день на чемпіонаті світу, що триває в Улан-Баторі (Монголія).

Повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків змагального дня.

Початок ЧС з баскетболу 3х3 для України

У стартовому поєдинку групового етапу українки поступилися одній із фавориток турніру - збірній Іспанії з рахунком 10:21.

Хоча саме команда України відкрила рахунок у матчі, іспанки швидко перехопили ініціативу завдяки п’яти влучним двоочковим кидкам та впевнено контролювали хід гри до фінальної сирени.


Згодом наша збірна з баскетболу зазнала другої поразки, поступившись Німеччині з рахунком 16:21.

Після двох матчів українки залишаються без перемог.

Груповий етап ЧС з баскетболу 3х3

Попереду на збірну України чекають важливі матчі в груповому етапі чемпіонату світу 3х3. Вони відбудуться у четвер, 26 червня.

Суперницями стануть команди Бразилії (початок 13:25) та господарі турніру - збірна Монголії (початок о 15:15).

Результати виступу жіночих збірних України на чемпіонатах світу 3х3 за минулі роки:

  • 2012 - 4 місце
  • 2014 - 19 місце
  • 2016 - 2 місце
  • 2017 - 3 місце
  • 2019 - 14 місце

Де дивитись ЧС з баскетболу 3х3

Трансляції матчів чемпіонату світу з баскетболу 3х3 проходять на офіційному сайті FIBA 3х3, а також на їхньому YouTube-каналі "FIBA3x3 - The 3x3 Basketball Channel".

Усі поєдинки доступні в прямому ефірі, включно з виступами національної жіночої збірної України.

Раніше ми писали, що 18-річна баскетболістка зі зростом 2,26 м шокує суперниць.

Читайте також про драматичний фінал баскетбольної ліги НБА.

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