Трилер у п’яти сетах: Україна перемогла Кубу та злетіла в топ-3 Ліги націй

Збірна України з волейболу здобула другу поспіль перемогу в дебютному сезоні Ліги націй, обігравши Кубу в наднапруженому п’ятисетовому матчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна - Куба: як пройшов матч

Після яскравого старту з перемоги над США, команда Рауля Лосано знову продемонструвала характер.

У першому сеті українці одразу захопили ініціативу - потужний ривок 5:0 дозволив сформувати комфортну перевагу. Куба спробувала повернутись у гру, скоротивши відрив до мінімуму, але блок України виявився вирішальним - 6 виграних епізодів проти 0 у суперника.

Другу партію сильніше розпочали кубинці. А після того, як Україна відновила рівновагу, гра перетворилася на гойдалки. У вирішальний момент Куба видала потужну серію виграних розіграшів і взяла сет.

Третій сет знову пройшов під диктовку "синьо-жовтих": при 24:19 українці мали одразу п’ять сетболів, і вже другий завершився переможним ударом Іллі Ковальова.

А от четверта партія, хоч і стартувала з лідерства України, стала для нашої збірної програшною: наприкінці сету кубинці взагалі не залишили нашим шансів (25:17).

У п’ятому сеті Україна вперше вийшла вперед лише після подачі на виліт від Ковальова - 8:7. Напруга зашкалювала, але українці зберегли холодну голову й реалізували другий матчбол.

Справжніми героями матчу в складі збірної України стали Василь Тупчій і Ілля Ковальов, які принесли по 18 очок кожен.

Україна - Куба - 3:2 (25:22, 20:25, 25:20, 17:25, 15:12)

Турнірне становище України

Після двох матчів українці мають 2 перемоги, 5 очок і зберігають однакове співвідношення сетів із лідером турніру Польщею - 6:2 після двох ігор.

Топ-8 команд Ліги націй-2025:

Польща - 6 очок Японія - 6 очок Україна - 5 очок Італія - 5 очок Аргентина - 5 очок Бразилія - 4 очки Словенія - 3 очки Болгарія - 3 очки

Що далі?

Вже в суботу, 14 червня, на українських волейболістів у дебютному сезоні Ліги націй чекає нове випробування - матч проти збірної Бразилії, яка наразі посідає шосту сходинку в турнірній таблиці.

Бразильці - традиційні фаворити світового волейболу, багаторазові чемпіони світу й олімпійські призери. Хоча цього сезону команда стартувала з поразки від Куби, вона швидко реабілітувалася, перегравши одного з фаворитів - Словенію.

Зустріч стане першим в історії протистоянням України та Бразилії в рамках Ліги націй, і обіцяє бути максимально напруженою.