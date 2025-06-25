Сборная Украины в продолжении волейбольной Лиги наций: где и когда смотреть матч против Франции сегодня
25 июня, мужская сборная Украины по волейболу начинает вторую неделю группового этапа Лиги наций-2025. Соревнования будут проходить в болгарском городе Бургас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
На каком месте "сине-желтые" прямо сейчас
Первую неделю Лиги наций украинцы завершили с двумя победами в четырех поединках.
Подопечные Рауля Лосано эффектно одолели сборную США (3:0), а также вырвали победу в драматичном матче против Кубы (3:2). В двух других встречах украинцы уступили Бразилии и Ирану с одинаковым счетом - 2:3.
Сейчас сборная Украины занимает 7-е место в общем зачете и находится в зоне выхода в плей-офф, куда пройдут восемь лучших В то же время турнир только набирает обороты - впереди еще восемь матчей против сильнейших команд мира, которые традиционно усиливают составы на решающих этапах.
С кем сыграют украинцы
На этапе в Бургасе подопечным Рауля Лосано будут противостоять сборные Франции, Турции, Японии и Болгарии. Начнут "сине-желтые" сразу против французов - действующих победителей Лиги наций и олимпийских чемпионов.
Расписание матчей сборной Украины:
- 25 июня, 12:30. Украина - Франция
- 26 июня, 18:30. Турция - Украина
- 27 июня, 15:00. Украина - Япония
- 29 июня, 19:00. Болгария - Украина
Где смотреть матчи
Все поединки сборной Украины будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт", а также на местных каналах "Суспільного".
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