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Збірна України поїхала на тренувальні збори перед Олімпіадою-2024

Сен-Поль-ле-Дакс, Понеділок 08 липня 2024 11:53
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Збірна України поїхала на тренувальні збори перед Олімпіадою-2024 Фото: Максим Брагару та Руслан Ротань (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Олімпійська збірна України під керівництвом Руслана Ротаня вирушила до Франції на фінальний етап підготовки до футбольного турніру Ігор-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

У понеділок делегація "синьо-жовтих" прибуде до Аквітанії. Там підопічні Ротаня працюватимуть в містечку Сен-Поль-ле-Дакс.

Напередодні з Києва потягом до Польщі вирушили 9 футболістів, а у Львові до них приєдналися два представники полтавської "Ворскли". Гравці донецького "Шахтаря" та вінгер "Лехії" з польського Гданська Максим Хлань приєднаються до команди безпосередньо на французькій землі.

Натомість у вівторок до лав збірної долучаться оборонець Максим Таловєров (ЛАСК) і "гірник" Дмитро Криськів. Останніми прибудуть на збори тріо з львівського "Руха" та центрбек луганської "Зорі" Арсен Батагов. Фінальний етап підготовки "синьо-жовтих" триватиме 2 тижні.

Українська асоціація футболу запланувала для олімпійської збірної України два спаринги перед Іграми-2024. "Синьо-жовті" зустрінуться з олімпійськими збірними Єгипту та Парагваю. Контрольні поєдинки призначені на 14 липня і 18 липня відповідно.

До слова, раніше Ротань оголосив список викликаних до збірної України на Олімпійські ігри-2024.

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