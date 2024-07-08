Сборная Украины отправилась на тренировочные сборы перед Олимпиадой-2024

Олимпийская сборная Украины под руководством Руслана Ротаня отправилась во Францию на финальный этап подготовки к футбольному турниру Игр-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

В понедельник делегация "сине-желтых" прибудет в Аквитанию. Там подопечные Ротаня будут работать в городке Сен-Поль-ле-Дакс.

Накануне из Киева в Польшу отправились 9 футболистов, а во Львове к ним присоединились два представителя полтавской "Ворсклы". Игроки донецкого "Шахтера" и вингер "Лехии" из польского Гданьска Максим Хлань присоединятся к команде непосредственно на французской земле.

Во вторник к рядам сборной присоединятся защитник Максим Таловеров (ЛАСК) и "горняк" Дмитрий Крыськив. Последними прибудут на сборы трио из львовского "Руха" и центрбек луганской "Зари" Арсен Батагов. Финальный этап подготовки "сине-желтых" продлится 2 недели.

Украинская ассоциация футбола запланировала для олимпийской сборной Украины два спарринга перед Играми-2024. "Сине-желтые" встретятся с олимпийскими сборными Египта и Парагвая. Контрольные поединки назначены на 14 июля и 18 июля соответственно.