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Збірна України оголосила заявку на Олімпійські ігри: список команди Ротаня

Київ, Середа 03 липня 2024 13:30
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Збірна України оголосила заявку на Олімпійські ігри: список команди Ротаня Фото: Данило Сікан і Руслан Ротань їдуть на Олімпійські ігри (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб олімпійської збірної України на чолі з Русланом Ротанем визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до Олімпіади в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Керманич "синьо-жовтих" узяв на підготовку до Олімпійських ігор 22-х футболістів. Перед стартом на футбольному турнірі Олімпіади Ротань змушений буде відсіяти чотирьох зайвих.

Базовим клубом збірної України став донецький "Шахтар". До лав олімпійської команди отримали виклик отримали п'ятеро "гірників". По три представники в збірній Ротаня мають "Олександрія" і львівський "Рух". Київське "Динамо" делегувало двох виконавців.

Склад олімпійської збірної України на фінальному етапі підготовки до Ігор-2024:

Воротарі: Кінарейкін, Фесюн, Єрмаков

Захисники: Таловєров, Батагов, Крупський, Павлюк, Мартинюк, Сич, Салюк

Півзахисники: Хлань, Рубчинський, Шулянський, Брагару, Михайленко, Велетень, Федор, Криськів, Сігеєв, Очеретько

Нападники: Краснопір, Сікан

Збірна України оголосила заявку на Олімпійські ігри: список команди Ротаня

Збірна України потрапила до групи B турніру. Там суперниками "синьо-жовтих" стануть збірні Іраку, Марокко та Аргентини. Перший матч українці зіграють 24 липня проти іракців. У плей-офф вийдуть дві найкращі команди квартету.

УАФ запланувала для олімпійської збірної України два спаринги перед Іграми-2024. "Синьо-жовті" зустрінуться з олімпійськими збірними Єгипту та Парагваю. Контрольні поєдинки призначені на 14 липня і 18 липня відповідно.

До слова, раніше олімпійська збірна України виграла Тулонський турнір у прем'єрний виступ.

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