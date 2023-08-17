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Збірна України отримала календар матчів у відборі на Євробаскет-2025

Фото: Віталій Степановський окрелив маршрут "синьо-жовтих" (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) затвердила фінальний розклад поєдинків кваліфікації до чемпіонату Європи 2025 року. Графік отримала і національна команда України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

"Синьо-жовті" змагатимуться в групі A відбору. Там підопічні Віталія Степановського зіграють 6 матчів у трьох вікнах.

Перша пара поєдинків запланована на лютий 2024 року. Збірна України 22 лютого зустрінеться зі Словенією на виїзді, а через три дні прийме португальців. Натомість у наступному вікні на українців чекатиме подвійне протистояння з Ізраїлем – вдома (22 листопада) та в гостях (25 листопада).

Завершить кваліфікацію команда Степановського двома поєдинками в лютому 2025-го. Спершу "синьо-жовті" приймуть словенців, а потім поїдуть у гості до збірної Португалії. До наступного раунду відбору вийдуть три найкращі команди квартету.

Євробаскет-2025 відбудеться в чотирьох країнах. Господарями турніру стануть Латвія, Кіпр, Фінляндія і Польща. Найкращим результатом збірної України на чемпіонатах Європи залишається 6-те місце на Євробаскеті-2013.

Розклад матчів збірної України в кваліфікації до Євробаскету-2025:

  • Словенія – Україна, 22 лютого
  • Україна – Португалія, 25 лютого
  • Україна – Ізраїль, 22 листопада
  • Ізраїль – Україна, 25 листопада
  • Україна – Словенія, 20 лютого
  • Португалія – Україна, 23 лютого

Нині збірна України веде боротьбу за путівку в кваліфікацію до Олімпіади-2024. "Синьо-жовті" програли збірній Туреччині, але вийшли в півфінал прекваліфікаційного турніру в Стамбулі. Там суперником українців 18 серпня буде збірна Хорватії.

До слова, раніше "Прометей" оголосив плани підготовки до сезону 2023/24.

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