Сборная Украины получила календарь матчей в отборе на Евробаскет-2025

Международная федерация баскетбола (ФИБА) утвердила финальное расписание поединков квалификации к чемпионату Европы 2025 года. График получила и национальная команда Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
"Сине-желтые" будут соревноваться в группе A отбора. Там подопечные Виталия Степановского сыграют шесть матчей в трех окнах.
Первая пара поединков запланирована на февраль 2024 года. Сборная Украины 22 февраля встретится со Словенией на выезде, а через три дня примет португальцев. В следующем окне украинцев будет ждать двойное противостояние с Израилем – дома (22 ноября) и в гостях (25 ноября).
Завершит квалификацию команда Степановского двумя поединками в феврале 2025-го. Сначала "сине-желтые" примут словенцев, а затем поедут в гости к сборной Португалии. В следующий раунд отбора выйдут три лучшие команды квартета.
Евробаскет-2025 пройдет в четырех странах. Хозяевами турнира станут Латвия, Кипр, Финляндия и Польша. Лучшим результатом сборной Украины на чемпионатах Европы остается 6-е место на Евробаскете-2013.
Расписание матчей сборной Украины в квалификации к Евробаскету-2025:
В настоящее время сборная Украины ведет борьбу за путевку в квалификацию к Олимпиаде-2024. "Сине-желтые" проиграли сборной Турции, но вышли в полуфинал пре-квалификационного турнира в Стамбуле. Там соперником украинцев 18 августа будет сборная Хорватии.
К слову, ранее "Прометей" объявил планы подготовки к сезону 2023/24.
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