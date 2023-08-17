Сборная Украины получила календарь матчей в отборе на Евробаскет-2025

"Сине-желтые" будут соревноваться в группе A отбора. Там подопечные Виталия Степановского сыграют шесть матчей в трех окнах.

Первая пара поединков запланирована на февраль 2024 года. Сборная Украины 22 февраля встретится со Словенией на выезде, а через три дня примет португальцев. В следующем окне украинцев будет ждать двойное противостояние с Израилем – дома (22 ноября) и в гостях (25 ноября).

Завершит квалификацию команда Степановского двумя поединками в феврале 2025-го. Сначала "сине-желтые" примут словенцев, а затем поедут в гости к сборной Португалии. В следующий раунд отбора выйдут три лучшие команды квартета.

Евробаскет-2025 пройдет в четырех странах. Хозяевами турнира станут Латвия, Кипр, Финляндия и Польша. Лучшим результатом сборной Украины на чемпионатах Европы остается 6-е место на Евробаскете-2013.

Расписание матчей сборной Украины в квалификации к Евробаскету-2025:

Словения – Украина, 22 февраля

Украина – Португалия, 25 февраля

Украина – Израиль, 22 ноября

Израиль – Украина, 25 ноября

Украина – Словения, 20 февраля

Португалия – Украина, 23 февраля

В настоящее время сборная Украины ведет борьбу за путевку в квалификацию к Олимпиаде-2024. "Сине-желтые" проиграли сборной Турции, но вышли в полуфинал пре-квалификационного турнира в Стамбуле. Там соперником украинцев 18 августа будет сборная Хорватии.