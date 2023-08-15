Баскетбольна збірна України програла Туреччині в прекваліфікації до Олімпіади

Національна команда України зазнала поразки від збірної Туреччини в заключному турі групового етапу баскетбольного прекваліфікаційного турніру до Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Олімпіада-2024, прекваліфікація, група C, 3-й тур

Туреччина – Україна – 85:72 (25:25, 24:16, 21:14, 15:17)

У стартовій чверті на паркеті спостерігалися гойдалки. Утім, ані "синьо-жовті", ані господарі майданчика не змогли піти у відрив. Наприклад, українці на піку вели з +5, та змушені були задовольниться проміжною нічиєю.

Схожий сценарій спостерігався і на старті другої 10-хвилинки. Однак, поступово збірна Туреччини захопила ініціативу повністю. Як наслідок, на велику перерву українська команда пішла з 8-очковим дефіцитом. Невтішна тенденція продовжилася і в третій чверті. Турки зуміли наростити гандикап до 15-ти пунктів.

Проте, збірна України нав'язала конкуренцію на фінальному відрізку. Підопічні Віталія Степановського були відважними та навіть трохи скоротили відставання. Однак, очковий запас господарів був таким значним, що відігратися "синьо-жовті" не змогли.

Тим не менше, обидві команди пройшли в півфінал прекваліфікаційного турніру. Там Україна зустрінеться з першою командою групи D, де наразі в лідерах збірна Хорватії. Лише переможець змагань продовжить боротьбу за місце на Олімпіаді-2024.