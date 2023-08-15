ua en ru
Вт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Баскетбольний "Прометей" склав план підготовки до сезону: відомі дати

Новость на русском →
Рига, Вівторок 15 серпня 2023 16:28
Баскетбольний "Прометей" склав план підготовки до сезону: відомі дати Фото: Ронен Гінзбург у колі своїх підопічних (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" незабаром повернеться до тренувань і запланував низку спарингів перед сезоном 2023/24.

Про це заявив головний тренер команди Ронен Гінзбург, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Керманич вітчизняного гранда поділився планами на міжсезоння. Окрім того, зірковий фахівець розповів про кадрові новини команди.

"Прометей" відновить тренувальні заняття 22 серпня. Загальна підготовка до прийдешнього сезону триватиме 6 тижнів. Упродовж цього часу слобожанці зіграють мінімум 7 контрольних матчів. Зокрема, запланована участь у товариських змаганнях.

"Три перші поєдинки ми зіграємо проти литовських команд у Ризі, потім буде турнір у Вроцлаві, на якому нашими суперниками мають бути хороші, сильні команди. І завершимо товариські матчі на турнірі в Ізмірі, як минулого сезону", – розповів Гінзбург.

Тренер "Прометея" також розповів про стан травмованих. Оборонець Сидоров займається індивідуально з тренером із фізпідготовки під наглядом лікарів. Він буде в основній обоймі команди зі старту зборів. Натомість Санон і Липовий повернуться до старту сезону 4 жовтня.

До слова, раніше збірна України переграла Ісландію у прекваліфікації до Олімпійських ігор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол
NEWS
Погані новини для "ухилянтів". Контроль над виїздом за кордон посилять, підключать ТЦК
Погані новини для "ухилянтів". Контроль над виїздом за кордон посилять, підключать ТЦК
DAILY
Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза
Ірина Гамерськашеф-редактор відділу новин Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза