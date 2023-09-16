Мудрик обійшов Зінченка, резервіст у першій трійці: топ-10 найдорожчих легіонерів України

Літнє трансферне вікно в Європі цьогоріч уперше за багато років було цікавим і для українського вболівальника. Провідні виконавці збірної України стали об'єктом полювання іменитих і не зовсім колективів на Заході, тож перипетії навколо майбутнього Анатолія Трубіна, Руслана Маліновського, Артема Довбика та Романа Яремчука були в центрі уваги фанатів.

Ці четверо футболістів, а також екс-оборонець донецького "Шахтаря" Богдан Михайліченко та колишній капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук таки працевлаштувалися в європейських чемпіонатах. Проте, в трійці найдорожчих українських гравців змін не відбулося. Лідером залишився вінгер "Челсі" Михайло Мудрик, хоча й ринкова вартість зірки впала на 10 мільйонів із весни.

Михайло Мудрик ("Челсі", 50 млн євро*)

Новий сезон українець розпочав у статусі футболіста ротації. Новий керманич "синіх" Маурісіо Почеттіно змінив ігрову схему, відмовившись від чистих вінгерів. У формації 3-4-2-1 вихованцю "Шахтаря" складніше відшукати себе. Утім, травми інших атакувальних гравців ще подарують шанси українцю.

Фото: Михайло Мудрик готовий поділитися контактами англійських клубів із партнерами по збірній (facebook.com/uafukraine)

Олександр Зінченко ("Арсенал", 42 млн євро)

Через ушкодження литкового м'яза універсал команди Мікеля Артети пропустив усю передсезонну підготовку. Проте, в "Арсенала" попереду довга дистанція, а роль Зінченка в ній – серед вирішальних. Зінченка в гру вводять поступово. Спершу він зіграв 35 хвилин за "канонірів", а потім у межах 75-ти за лондонців і в збірній (двічі).

Віталій Миколенко ("Евертон", 25 млн євро)

А ось справи в іншого українського "шульги" з АПЛ кепські. Він теж пропустив міжсезоння через проблеми зі здоров'ям, але відновлення не повернуло Миколенка в старт. Керманич "Евертона" Шон Дайч поки робить ставку на 38-річного ветерана Янга, але результати в лізі (3 поразки та нічия) або змусять повернути українця, або призведуть до відставки коуча.

Віктор Циганков ("Жирона", 22 млн євро)

Зате все гаразд у колишнього лідера "Динамо". Циганков, на диво, швидко освоївся в нових обставинах. На "Монтіліві" його звільнили від флангових пут, а українець розквітнув у ролі вільного художника. Статистика в "Жироні" – 3 голи, 7 асистів за півроку – трохи оманлива. Вплив Циганкова на гру значніший.

Анатолій Трубін ("Бенфіка", 22 млн євро)

Півліта стараннями різноманітних інсайдерів голкіпера збірної сватали в "Інтер". Засліплені валізами з грішми за Мудрика боси "Шахтаря" повісили на Трубіна захмарний цінник. Утім, міланці з королем трансферів Беппе Мароттою на чолі не бажали платити ані євроцентом більше за виконавця з роком контракту. Довелося продати воротаря "Бенфіці" за 10 млн, аби не втратити безкоштовно.

Фото: Анатолій Трубін ще не дебютував у "Бенфіці", але з потенціалом стати основним (twitter.com/SLBenfica)

Ілля Забарний ("Борнмут", 20 млн євро)

Центрбек національної команди витратив півроку на адаптацію в Англії. Призначення Андоні Іраоли новим тренером "Борнмута" трохи насторожило. Здавалося, що позиції Забарного хиткі. Та українець відіграв усі 90 хвилин у чотирьох поєдинках АПЛ, а потім був справжнім "босом" і в збірній. І це ще щойно у вересні йому стукнув 21...

Руслан Маліновський ("Дженоа", 15 млн євро)

У футболі парадокси явище нечасте. Утім, цього літа "Марсель" викупив контракт українця, хоча він був не потрібен новому керманичу команди Марселіно. Такими були умови орендної угоди з "Аталантою". Маліновський у Лізі 1 своїм не став, тож попит на нього був передусім в Італії. Писали про "Торіно" та "Болонью", але хавбек опинився в "Дженоа". Перспектива – повернути кондиції та бути основним.

Артем Довбик ("Жирона", 15 млн євро)

Коли на початку червня форвард підписав новий контракт із "Дніпром-1", то фанати його списали. Мовляв, тепер ніколи не поїде з УПЛ. Однак, і віце-чемпіон, і сам Довбик здивували. Відразу ж після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів нападник опинився в "Жироні" Циганкова. На емоціях українець забив у стартовому турі, але тепер настав час боротьби. Поки конкуренцію виграв Стуані.

Фото: Артем Довбик наразі отримав роль дублера в "Жироні" (facebook.com/uafukraine)

Роман Яремчук ("Валенсія", 5 млн євро)

Поповнив українську колонію в Іспанію і вихованець "Динамо". Після двох невдалих сезонів поспіль Яремчук спробував перезавантажитися. Він намагався вирвати свій шанс у "Брюгге", забиваючи в Лізі конференцій (4 голи в двох матчах). Але до обойми не повернувся. Натомість поїхав у кризову "Валенсію", де біда з центрфорвардами.

Андрій Лунін ("Реал", 5 млн євро)

У порівнянні з Циганковим, Довбиком і Яремчуком Лунін – старожил Ла Ліги. До Іспанії воротар перебрався ще 5 років тому, але стати основним у "Реалі" так і не зміг. За лічені дні до старту чемпіонату мадридці несподівано втратили на весь сезон основного кіпера Куртуа. Лунін розпочав сезон основним, але трансферне вікно ще було відкритим, тож Королівський клуб запросив статуснішого Кепу.

* – за даними порталу Transfermarkt