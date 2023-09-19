Україна – Північна Македонія: який стадіон стане домашнім на матч відбору до Євро-2024

Українська асоціація футболу обрала місце проведення поєдинку 7-го туру кваліфікації до чемпіонату Європи. Національна команда України прийме збірну Північної Македонії у столиці Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Матч Україна – Північна Македонія відбудеться 14 жовтня в Празі. Поєдинок прийме стадіон "Летна". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 16:00.

Культова арена понад 100 років залишається домашньою для празької "Спарти". Стадіон пережив кілька реконструкцій та нині може прийняти 18887 глядачів. Тут регулярно відбуваються матчі єврокубків та часто приймає суперників збірна Чехії.

Збірна України після повномасштабного вторгнення РФ до України змушена грати домашні матчі за межами батьківщини. Зокрема, останні поєдинки "синьо-жовті" зіграли в польських Вроцлаві, Кракові, Лодзі, а також у словацькій Трнаві.

Після шести турів відбору лідером групи C залишається Англія (13 очок). "Синьо-жовті" разом із італійцями та македонцями набрали по 7 очок. Щоправда, "Скуадра Адзурра" залишається з матчем у запасі.