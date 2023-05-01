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Збірна України з художньої гімнастики заявилася на чемпіонат Європи: там не буде Росії

Фото: Збірна України на Кубку світу-2023 (facebook.com/ugf.org.ua)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація гімнастики оприлюднила склад української команди на прийдешню європейську першість. Синьо-жовті кольори захищатимуть 15 спортсменок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Українські гімнастки поїдуть на чемпіонат Європи-2023 до Баку. Столиця Азербайджану отримала право на проведення змагань після запровадження спортивних санкцій проти Росії. Турнір мала прийняти Москва.

На Євро-2023 розіграють 12 комплектів нагород. Дорослі спортсменки конкуруватимуть у п'яти видах особистої програми (обруч, м'яч, булави, стрічка та багатоборство), двох групових і одному командному. Юніорки ж розіграють решту наборів медалей.

Українки Онопрієнко, Городнича, Каріка вийдуть на старт особистих змагань серед дорослих. Натомість їхні співвітчизниці Азза, Баєва, Дуда, Мелещук, Височанська та Возняк виступатимуть у дорослих групових змаганнях. На рівні ж юніорів Україну представлять Шамілова, Юріна, Ширикіна, Махортова, Куць і Денисова.

Старт чемпіонату запланований на 17 травня. Закінчиться турнір 21 травня фіналами в окремих видах групових змагань. Попередні дві першості Європи України завершила без нагород, але здобула медалі на Кубку світу цьогоріч.

Нагадаємо, що засновниця української школи худгімнастики Дерюгіна померла в березні.

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