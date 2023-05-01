Сборная Украины по художественной гимнастике заявилась на чемпионат Европы: РФ не будет

Международная федерация гимнастики обнародовала состав украинской команды на грядущее европейское первенство. Сине-желтые цвета будут защищать 15 спортсменок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Украинские гимнастки поедут на чемпионат Европы-2023 в Баку. Столица Азербайджана получила право на проведение соревнований после введения спортивных санкций против России. Турнир должна была принять Москва.
На Евро-2023 разыграют 12 комплектов наград. Взрослые спортсменки будут конкурировать в пяти видах личной программы (обруч, мяч, булавы, лента и многоборье), двух групповых и одном командном. Юниорки же разыграют все остальные наборы медалей.
Украинки Оноприенко, Городнича, Карика выйдут на старт личных соревнований среди взрослых. В то же время их соотечественницы Азза, Баева, Дуда, Мелещук, Высочанская и Возняк будут выступать во взрослых групповых соревнованиях. На уровне же юниоров Украину представят Шамилова, Юрина, Ширыкина, Махортова, Куць и Денисова.
Старт чемпионата намечен на 17 мая. Закончится турнир 21 мая финалами в отдельных видах групповых соревнований. Предыдущие два первенства Европы Украины завершила без наград, но завоевала медали на Кубке мира этого года.
Напомним, что основательница украинской школы худгимнастики Дерюгина скончалась в марте.
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