RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Украины по художественной гимнастике заявилась на чемпионат Европы: РФ не будет

Фото: Сборная Украины на Кубке мира-2023 (facebook.com/ugf.org.ua)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация гимнастики обнародовала состав украинской команды на грядущее европейское первенство. Сине-желтые цвета будут защищать 15 спортсменок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Украинские гимнастки поедут на чемпионат Европы-2023 в Баку. Столица Азербайджана получила право на проведение соревнований после введения спортивных санкций против России. Турнир должна была принять Москва.

На Евро-2023 разыграют 12 комплектов наград. Взрослые спортсменки будут конкурировать в пяти видах личной программы (обруч, мяч, булавы, лента и многоборье), двух групповых и одном командном. Юниорки же разыграют все остальные наборы медалей.

Украинки Оноприенко, Городнича, Карика выйдут на старт личных соревнований среди взрослых. В то же время их соотечественницы Азза, Баева, Дуда, Мелещук, Высочанская и Возняк будут выступать во взрослых групповых соревнованиях. На уровне же юниоров Украину представят Шамилова, Юрина, Ширыкина, Махортова, Куць и Денисова.

Старт чемпионата намечен на 17 мая. Закончится турнир 21 мая финалами в отдельных видах групповых соревнований. Предыдущие два первенства Европы Украины завершила без наград, но завоевала медали на Кубке мира этого года.

Напомним, что основательница украинской школы худгимнастики Дерюгина скончалась в марте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины