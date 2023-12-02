Збірна України дізналася потенційних суперників на Євро-2024: результати жеребкування

Україна в разі виходу на турнір змагатиметься в групі E. До неї потрапили збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

Збірна України посіла 3-тє місце у відбірковій групі до Євро-2024, поступившись Англії та Італії. Утім, "синьо-жовті" отримали шанс здобути путівку на форум через плей-офф Ліги націй, де потрібно здолати двох суперників. Перший – Боснія і Герцеговина, а другий – переможець протистояння Ізраїлю та Ісландії.

Господарка чемпіонату – збірна Німеччини – автоматично потрапила до групи A. Бундестім у матчі-відкриття турніру зустрінеться з Шотландію в Мюнхені. Поєдинок на "Альянц Арені" запланований на 14 червня.

Склад усіх груп чемпіонату Європи-2024:

Група A: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія

Група B: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія

Група C: Словенія, Данія, Сербія, Англія

Група D: Польща/Уельс/Фінляндія/Естонія, Нідерланди, Австрія, Франція

Група E: Бельгія, Словаччина, Румунія, Ізраїль/Боснія/Україна/Ісландія

Група F: Туреччина, Грузія/Греція/Казахстан/Люксембург, Португалія, Чехія