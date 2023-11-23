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Він зробив це знову. Президент УЄФА вдруге побажав побачити на Євро-2024 суперника України

Четвер 23 листопада 2023 16:58
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Він зробив це знову. Президент УЄФА вдруге побажав побачити на Євро-2024 суперника України Фото: Александер Чеферін уболіває проти збірної України (facebook.com/uefa)
Автор: Антон Федорців

Очільник Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін опинився під загрозою стати черговим негативним персонажем для українських вболівальників. Після симпатій до національної команди Італії в нього виникли теплі почуття і до збірної Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Klix.

Цього тижня VIP-функціонер гостював у Сербії. Там словенець відвідав поєдинок місцевої збірної проти Болгарії та виявив прихильність до всіх національних команд Балкан.

"Я радий, що три збірні регіону близькі до кваліфікації на чемпіонат Європи. Сербія, Хорватія і Словенія. Я хотів би, щоб Боснія і Герцеговина та Північна Македонія пройшли відбір, але вони не мають шансів. У Боснії і Герцеговини буде плей-офф, але те, як вони грають... Мені, звісно, хотілося б, щоб якомога більше футболістів регіону кваліфікувалися на чемпіонат Європи", – заявив Чеферін.

Коментар президента УЄФА з'явився за кілька днів до церемонії жеребкування плей-офф Ліги націй. За її результатами боснійська збірна потрапила на збірну України в півфіналі шляху B. Переможець цього протистояння позмагається за путівку на Євро-2024 зі сильнішим у парі Ізраїль – Ісландія.

Раніше з особою Чеферіна пов'язали інший скандал. У кулуарах Франкфуртського книжкового ярмарку він нібито заявив, що потенційний невихід збірної Італії на чемпіонат Європи стане катастрофою. У фінальному турі відбору "Скуадра Адзурра" зіграла внічию з Україною (0:0), а на останніх хвилинах арбітр не призначив явний пенальті за фол проти Мудрика.

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