Сборная Украины узнала потенциальных соперников на Евро-2024: результаты жеребьевки

Украина в случае выхода на турнир будет соревноваться в группе E. В нее попали сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

Сборная Украины заняла 3-е место в отборочной группе к Евро-2024, уступив Англии и Италии. Впрочем, "сине-желтые" получили шанс завоевать путевку на форум через плей-офф Лиги наций, где нужно одолеть двух соперников. Первый – Босния и Герцеговина, а второй – победитель противостояния Израиля и Исландии.

Хозяйка чемпионата – сборная Германии – автоматически попала в группу A. Бундестим в матче-открытии турнира встретится с Шотландией в Мюнхене. Поединок на "Альянце Арене" запланирован на 14 июня.

Состав всех групп чемпионата Европы-2024:

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия

Группа D: Польша/Уэльс/Финляндия/Эстония, Нидерланды, Австрия, Франция

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Израиль/Босния/Украина/Исландия

Группа F: Турция, Грузия/Греция/Казахстан/Люксембург, Португалия, Чехия