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Збірна Уельсу завдяки Бейлу врятувала нічию зі США на чемпіонаті світу-2022

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Ер-Райян, Понеділок 21 листопада 2022 23:01
Збірна Уельсу завдяки Бейлу врятувала нічию зі США на чемпіонаті світу-2022 Фото: Тімоті Веа за мить відкриє рахунок у протистоянні (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорців

Головні команди Уельсу та Сполучених Штатів не виявили сильнішого в матчі 1-го туру групового етапу світової першості в Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2022, група B, 1-й тур

США – Уельс – 1:1

Голи: Веа, 36 – Бейл, 82 (пенальті)

Перший момент у матчі виник на 9-й хвилині. Це Родон намагався перервати простріл Веа до штрафного майданчика валлійців і пробив у напрямку власних воріт. На щастя, влучив у голкіпера.

Відкрити ж рахунок американці зуміли ближче до перерви. На 36-й хвилині Пулішіч проштовхнув м'яч вперед на того ж Веа, а син володаря "Золотого м'яча-1995" холоднокровно розібрався з воротарем.

Збірна Уельсу оговталася лише після перерви. Непоганий відрізок "червоним драконам" вдався в районі 65-ї хвилини. Тоді підопічні Роба Пейджа двічі могли зрівнювати рахунок, але удар Девіса головою потягнув Тернер, а Мур теж головою відправив м'яч над воротами.

Та все ж валлійці відігралися. На 80-й хвилині Бейл вдало підставився у чужому штрафному під час прострілу та спровокував Циммермана на фол – одинадцятиметровий. До позначки підійшов сам постраждалий і потужним ударом не залишив шансів воротарю.

У фінальні хвилини ближчим до перемоги був Уельс. Зокрема, Джонсон змарнував нагоду після вдалої передачі Мура. Нападник вискочив на ударну позицію, але примудрився пробити прямісінько в Тернера з гострого кута та не змінив цифри на табло.

До слова, раніше збірна Англії розгромила Іран в іншому матчі групи B Мундіалю.

Окрім того, вранці опублікували прев'ю групи F ЧС-2022 зі збірними Бельгії, Канади, Марокко та Хорватії.

Нагадаємо, що напередодні з'явилося прев'ю групи E ЧС-2022 зі збірними Іспанії, Коста-Рики, Німеччини та Японії.

До слова, раніше підготували прев'ю групи D ЧС-2022 зі збірними Франції, Австралії, Данії та Тунісу.

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