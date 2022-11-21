Англія розтрощила збірну Ірану на старті ЧС-2022

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, група B, 1-й тур

Англія – Іран – 6:2

Голи: Беллінгем, 35, Сака, 43, 62, Стерлінг, 45+1, Рашфорд, 71, Гріліш, 90 – Таремі, 65, 90+12

"Три леви" взялися до справи зі стартових хвилин. Команда Гарета Саутгейта почала нагнітати ситуацію біля володінь персів уже в дебюті. Першу нагоду за англійців змарнував Магвайр – центрбек не влучив у площину воріт головою після навісу Кейна з правого флангу.

Хтозна, як розвивалися би події, якби на 20-й хвилині збірна Ірану не провела вимушену заміну голкіпера. Звісно, це може бути співпадінням, але після появи в рамці Хоссейні небезпечні моменти посипалися один за одним. Упродовж кількох хвилин Маунт не влучив у ворота з близької відстані, а той же Магвайр головою відправив м'яч у поперечину.

Зрештою, збірна Англії забила тричі за фінальні 11 хвилин першої половини. Спершу Беллінгем головою ефектно замкнув фланговий навіс Шоу. Далі Магвайр скинув подачу кутового на Сака, а той з центру штрафного потужно пробив під поперечину. Нарешті перед перервою Стерлінг в один дотик замкнув комбінацію Беллінгема-Кейна.

Ударна кінцівка першого тайму призвела до спокійного старту другого. Тривала пауза недовго. Уже на 62-й хвилині англійці зробили рахунок геть непристойним. Це Стерлінг помітив ривок Сака та відпасував партнеру, а той хитнув опонентів на правому краю карної зони та влучно пробив у дальній кут.

Лише після четвертого пропущеного м'яча іранці зуміли організувати свою гольову атаку. Голізадех відав приховану передачу на Таремі на лінію воротарського майданчика, звідки форвард "Порту" відправив м'яч у сітку.

Та "Три леви" не зупинилися на цьому. Саутгейт вчасно провів заміни, тож бажання забивати нікуди не зникло. Англійці оформили ще два м'ячі. На 71-й хвилині нападник МЮ Рашфорд отримав пас від Кейна на вході в штрафний, обіграв оборонця і пробив повз голкіпера.

А на десерт збірна Англії забила вшосте на 90-й хвилині. Беллінгем кинув у прорив Вілсона, той дійшов до лінії поля і прострілив на вільного Гріліша. Хавбек "Манчестер Сіті" мав купу час, щоб реалізувати момент і довів рахунок до 6:1. У компенсований час Таремі трохи підсолодив гіркоту поразки, забивши з пенальті.