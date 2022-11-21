Сборная Уэльса благодаря Бейлу спасла ничью со США на чемпионате мира-2022

Главные команды Уэльса и Соединенных Штатов не выявили сильнейшего в матче 1-го тура группового этапа мирового первенства в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира-2022, группа B, 1-й тур

США – Уэльс – 1:1

Голы: Веа, 36 – Бейл, 82 (пенальти)

Первый момент в матче возник на 9-й минуте. Это Родон пытался прервать прострел Веа в штрафную валлийцев и пробил в направлении собственных ворот. К счастью, попал в голкипера.

Открыть же счет американцы сумели поближе к перерыву. На 36-й минуте Пулишич протолкнул мяч вперед на того же Веа, а сын обладателя "Золотого мяча-1995" хладнокровно разобрался с вратарем.

Сборная Уэльса пришла в себя только после перерыва. Неплохой отрезок "красным драконам" удался в районе 65-й минуты. Тогда подопечные Роба Пейджа дважды могли сравнять счет, но удар Дэвиса головой потянул Тернер, а Мур тоже головой отправил мяч выше ворот.

Но все же валлийцы отыгрались. На 80-й минуте Бейл удачно подставился в чужой штрафной во время прострела и спровоцировал Циммермана на фол – одиннадцатиметровый. К отметке подошел сам пострадавший и мощным ударом не оставил шансов вратарю.

В финальные минуты ближе к победе был Уэльс. В частности, Джонсон упустил возможность после удачной передачи Мура. Нападающий выскочил на ударную позицию, но умудрился пробить прямо в Тернера с острого угла и не изменил цифры на табло.