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Сборная Уэльса благодаря Бейлу спасла ничью со США на чемпионате мира-2022

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Эр-Райян, Понедельник 21 ноября 2022 23:01
Сборная Уэльса благодаря Бейлу спасла ничью со США на чемпионате мира-2022 Фото: Тимоти Веа через мгновение откроет счет в противостоянии (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорцив

Главные команды Уэльса и Соединенных Штатов не выявили сильнейшего в матче 1-го тура группового этапа мирового первенства в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, группа B, 1-й тур

США – Уэльс – 1:1

Голы: Веа, 36 – Бейл, 82 (пенальти)

Первый момент в матче возник на 9-й минуте. Это Родон пытался прервать прострел Веа в штрафную валлийцев и пробил в направлении собственных ворот. К счастью, попал в голкипера.

Открыть же счет американцы сумели поближе к перерыву. На 36-й минуте Пулишич протолкнул мяч вперед на того же Веа, а сын обладателя "Золотого мяча-1995" хладнокровно разобрался с вратарем.

Сборная Уэльса пришла в себя только после перерыва. Неплохой отрезок "красным драконам" удался в районе 65-й минуты. Тогда подопечные Роба Пейджа дважды могли сравнять счет, но удар Дэвиса головой потянул Тернер, а Мур тоже головой отправил мяч выше ворот.

Но все же валлийцы отыгрались. На 80-й минуте Бейл удачно подставился в чужой штрафной во время прострела и спровоцировал Циммермана на фол – одиннадцатиметровый. К отметке подошел сам пострадавший и мощным ударом не оставил шансов вратарю.

В финальные минуты ближе к победе был Уэльс. В частности, Джонсон упустил возможность после удачной передачи Мура. Нападающий выскочил на ударную позицию, но умудрился пробить прямо в Тернера с острого угла и не изменил цифры на табло.

К слову, ранее сборная Англии разгромила Иран в другом матче группы B Мундиаля.

Кроме того, утром опубликовали превью группы F ЧМ-2022 со сборными Бельгии, Канады, Марокко и Хорватии.

Напомним, что накануне появилось превью группы E ЧМ-2022 со сборными Испании, Коста-Рики, Германии и Японии.

К слову, ранее подготовили превью группы D ЧМ-2022 со сборными Франции, Австралии, Дании и Туниса.

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