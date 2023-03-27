Збірна Словаччини визначилася з майбутнім хокеїстів із чемпіонату Росії

Словацька федерація хокею з шайбою вирішила відмовитися від послуг виконавців, які продовжують виступи в російській Континентальній хокейній лізі (КХЛ). Вони не зможуть поїхати на чемпіонат світу-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Асистент керманича національної команди Петер Фрюгауф зізнався, що впродовж останніх тижнів тренерський штаб "Лицарів Татрів" вів розмови з легіонерами в КХЛ. У нинішньому сезоні кольори тамтешніх клубів захищали 7 словаків.

"Під час розмов ми дійшли до спільної думки, що заради спокійного ходу підготовки та стовідсоткової концентрації нашої збірної на чемпіонаті світу кращим варіантом буде, якщо ми цьогоріч виведемо гравців із КХЛ зі складу", – пояснив тренер.

У збірній зразка ЧС-2022 виступали п'ятеро зі семи "росіян". Словаччина поповнила список провідних збірних планети, які відмовилися від послуг хокеїстів із чемпіонату Росії. Після повномасштабного вторгнення РФ до України на такий крок пішли Латвія, Чехія, Фінляндія, Франція і Швеція.

Цьогорічний хокейний Мундіаль відбудеться 12-28 травня у Фінляндії та Латвії. Словацька збірна потрапила до групи B. Там її суперниками будуть Канада, Чехія, Швейцарія, Латвія, Норвегія, Казахстан і Словенія. До 1/4 фіналу вийдуть 4 найкращі команди.