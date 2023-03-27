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Сборная Словакии определилась с будущим хоккеистов из чемпионата России

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Братислава, Понедельник 27 марта 2023 18:59
Сборная Словакии определилась с будущим хоккеистов из чемпионата России Фото: Словацкая сборная в спарринге против Германии (facebook.com/HockeySlovakia)
Автор: Антон Федорцив

Словацкая федерация хоккея с шайбой решила отказаться от услуг исполнителей, продолжающих выступления в российской Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Они не смогут поехать на чемпионат мира-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Ассистент наставника национальной команды Петер Фрюгауф признался, что на протяжении последних недель тренерский штаб "Рыцарей Татров" вел разговоры с легионерами в КХЛ. В нынешнем сезоне цвета тамошних клубов защищали 7 словаков.

"В ходе разговоров мы пришли к общему мнению, что ради спокойного хода подготовки и стопроцентной концентрации нашей сборной на чемпионате мира лучшим вариантом будет, если мы в этом году выведем игроков из КХЛ из состава", – пояснил тренер.

В сборной образца ЧМ-2022 выступали пятеро из семи "россиян". Словакия пополнила список ведущих сборных планеты, отказавшихся от услуг хоккеистов из чемпионата России. После полномасштабного вторжения РФ в Украину на такой шаг пошли Латвия, Чехия, Финляндия, Франция и Швеция.

Нынешний хоккейный Мундиаль состоится 12-28 мая в Финляндии и Латвии. Словацкая сборная попала в группу B. Там ее соперниками будут Канада, Чехия, Швейцария, Латвия, Норвегия, Казахстан и Словения. В 1/4 финала выйдут 4 лучшие команды.

К слову, ранее сборная Украины объявила предварительный список хоккеистов на ЧМ-2023.

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