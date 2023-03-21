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Хокейна збірна України обрала кандидатів у склад на ЧС-2023: хто в списку Шахрайчука

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Київ, Вівторок 21 березня 2023 15:25
Хокейна збірна України обрала кандидатів у склад на ЧС-2023: хто в списку Шахрайчука Фото: Збірна України на Меморіалі Шаркозі-2022 (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Федерація хокею України окреслила коло претендентів на участь у чемпіонаті світу 2023 року в столиці Естонії. До переліку потрапили 38 хокеїстів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Вадимом Шахрайчуком склав розширений перелік виконавців. Більшість хокеїстів виступає за межами України. Старт підготовки призначений на 4 квітня.

Із національної першості до табору збірної поїдуть 8 гравців херсонського "Дніпра", 5 хокеїстів "Кременчука" та 4 представники столичного "Сокола". Воротар Кубрицький, оборонці Терчієв і Чолач, а також нападник Михайло Сімчук виступають у заокеанських лігах. Решта хокеїстів грають у європейських чемпіонатах.

Розширений склад збірної України перед ЧС-2023:

Воротарі: Арцатбанов, Дьяченко, Захарченко, Кубрицький

Захисники: Алєксандров, Андрейків, Воронін, Варава, Ігнатенко, Кругляков, Гребеник, Ратушний, Мережко, Сисак, Терчієв, Чолач, Пангелов-Юлдашев

Нападники: Ворона, Денискін, Кривошапкін, Лялька, Коренчук, Куцевич, Мазур, Міхнов, Морозов, Німенко, Панченко, Ружніков, Пересунько, М. Сімчук, Трахт, Бородай, Лєсніков, Попережай, Тищенко, Целогородцев, Фадєєв

Хокейний Мундіаль у Дивізіоні ІB "синьо-жовті" розпочнуть матчем проти китайської збірної 23 квітня. На форумі в Таллінні суперниками української команди також будуть збірні Японії, Естонії, Сербії та Нідерландів. У Дивізіон ІA підніметься лише переможець групи.

До слова, ФХУ склала календар фінальної серії чемпіонату України між "Кременчуком" і "Соколом".

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