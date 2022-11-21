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Не збираються зупинятися. У США назвали суму допомоги, переданої Україні

Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сполучені Штати Америки вже надали Україні допомоги на 20 млрд доларів. Підтримка продовжуватиметься стільки, скільки буде потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міноборони США Ллойда Остіна на прес-конференції в Індонезії.

"Ми надали більше 20 млрд доларів допомоги Україні. І ми продовжимо підтримувати Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно", - сказав він.

Остін зазначив, що підтримка України - це міжнародне завдання. Країні активно допомагають НАТО та інші держави, у тому числі через контактну групу західних країн.

Глава Пентагона додав, що українські військові показують успіхи на полі бою. За його словами, завдання партнерів - допомагати Україні, а завдання нашої держави - відвойовувати окуповані території.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена просила Конгрес виділити ще 37,7 млрд доларів як екстрену допомогу Україні.

Також зазначимо, що 10 листопада Вашингтон виділив 400 млн доларів військової допомоги Україні з акцентом на системи ППО.

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Сполучені Штати АмерикиВійськова допомога