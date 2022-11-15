ua ru
Ср, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден просить виділити понад 37 млрд доларів на допомогу Україні

Новость на русском →
США, Вівторок 15 листопада 2022 23:52
Байден просить виділити понад 37 млрд доларів на допомогу Україні Президент США Джо Байден (фото: Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч

Адміністрація президента США Джо Байдена просить Конгрес виділити ще 37,7 млрд доларів як екстрену допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

У листі Білого дому до Конгресу йдеться про те, що понад три чверті від схвалених Конгресом 40 мільярдів доларів допомоги Україні вже виділено чи витрачено.

Згідно з пропозицією Білого дому, новий пакет допомоги загальним обсягом 37,7 млрд доларів включатиме 21,7 млрд дол. оборонної допомоги.

Крім того, 14,5 млрд дол. спрямовані на гуманітарну допомогу та підтримку роботи української влади, 900 млн дол. – на підтримку українців, що проживають у США, 626 млн дол. – на ядерну безпеку України.

"Разом, за сильної двопартійної підтримки в Конгресі, ми вже надали значну допомогу, яка мала вирішальне значення для успіху України на полі бою, і ми не можемо допустити, щоб ця підтримка вичерпалася", — йдеться у листі Білого дому до Конгресу.

Нагадаємо, 10 листопада Вашингтон виділив чергові 400 мільйонів доларів військової допомоги з акцентом на системи протиповітряної оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Кінбурнська коса та Олешки: експерт оцінив важливість позицій для ЗСУ
Кінбурнська коса та Олешки: експерт оцінив важливість позицій для ЗСУ
DAILY
Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли