Не собираются останавливаться. В США назвали сумму помощи, переданную Украине

"Мы предоставили более 20 млрд долларов помощи Украине. И мы продолжим поддерживать Украину настолько долго, насколько это потребуется", - сказал он.

Остин отметил, что поддержка Украины - это международная задача. Стране активно помогают НАТО и другие государства, в том числе через контактную группу западных стран.

Глава Пентагона добавил, что украинские военные показывают успехи в поле боя. По его словам, задача партнеров - помогать Украине, а задача нашего государства - отвоевывать оккупированные территории.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена просила Конгресс выделить еще 37,7 млрд долларов в качестве экстренной помощи Украине.

Также отметим, что 10 ноября Вашингтон выделил 400 млн долларов военной помощи Украине с акцентом на системы ПВО.

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