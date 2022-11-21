RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не собираются останавливаться. В США назвали сумму помощи, переданную Украине

Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Елизавета Драбкина

Соединенные Штаты Америки уже предоставили Украине помощи на 20 млрд долларов. Поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны США Ллойда Остина на пресс-конференции в Индонезии.

"Мы предоставили более 20 млрд долларов помощи Украине. И мы продолжим поддерживать Украину настолько долго, насколько это потребуется", - сказал он.

Остин отметил, что поддержка Украины - это международная задача. Стране активно помогают НАТО и другие государства, в том числе через контактную группу западных стран.

Глава Пентагона добавил, что украинские военные показывают успехи в поле боя. По его словам, задача партнеров - помогать Украине, а задача нашего государства - отвоевывать оккупированные территории.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена просила Конгресс выделить еще 37,7 млрд долларов в качестве экстренной помощи Украине.

Также отметим, что 10 ноября Вашингтон выделил 400 млн долларов военной помощи Украине с акцентом на системы ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВоенная помощь